Между Ладогой и Выборгом: жизнь в «тисках» новгородского пограничья

Ландшафт края стал полем для возведения целой системы крепостей-форпостов, которые как бы переговаривались друг с другом через воды рек и заливов.
С новгородской стороны это были деревянно-каменные крепости-«стражи»:
- Ладога
- Копорье
- Орешек
- Ям.
Им противостояли каменные «ответы» с запада:
- Шведский Выборг
- Датская (позже ливонская) Нарва.
Жизнь в такой зоне напоминала современную приграничную полосу с усиленным контролем.
Крестьянин, идущий в лес за дровами, мог случайно пересечь невидимую, но хорошо известную по приметам границу и быть задержанным шведским дозором.
Купеческий караван, идущий по Неве, был вынужден платить пошлины и новгородским, и шведским сборщикам, если его маршрут проходил мимо их крепостей.
Эти крепости были не просто военными объектами, они были таможнями, административными центрами и символами власти, чьи бойницы и шпили постоянно напоминали о расколе территории.