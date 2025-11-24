Городовой / Учеба / Между Ладогой и Выборгом: жизнь в «тисках» новгородского пограничья
Между Ладогой и Выборгом: жизнь в «тисках» новгородского пограничья

Опубликовано: 24 ноября 2025 16:10
Быть пограничьем Водской пятины означало жить в условиях постоянной «архитектурной» конфронтации.

Ландшафт края стал полем для возведения целой системы крепостей-форпостов, которые как бы переговаривались друг с другом через воды рек и заливов.

С новгородской стороны это были деревянно-каменные крепости-«стражи»:

  • Ладога
  • Копорье
  • Орешек
  • Ям.

Им противостояли каменные «ответы» с запада:

  • Шведский Выборг
  • Датская (позже ливонская) Нарва.

Жизнь в такой зоне напоминала современную приграничную полосу с усиленным контролем.

Крестьянин, идущий в лес за дровами, мог случайно пересечь невидимую, но хорошо известную по приметам границу и быть задержанным шведским дозором.

Купеческий караван, идущий по Неве, был вынужден платить пошлины и новгородским, и шведским сборщикам, если его маршрут проходил мимо их крепостей.

Эти крепости были не просто военными объектами, они были таможнями, административными центрами и символами власти, чьи бойницы и шпили постоянно напоминали о расколе территории.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
