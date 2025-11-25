Городовой / Город / Детская площадка довела до суда: начальница благоустройства Красногвардейского района ответит за травмы ребёнка
Детская площадка довела до суда: начальница благоустройства Красногвардейского района ответит за травмы ребёнка

Опубликовано: 25 ноября 2025 12:30
Global Look Press / Oksana Korol / Business Online

В Ленинском районном суде рассмотрят дело начальницы отдела благоустройства, обвиняемой в ненадлежащем исполнении обязанностей, повлекшем травму ребенка.

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя отдела благоустройства и контроля санитарного состояния жилфондов Красногвардейского района.

Женщину обвиняют в халатности и подлоге, последствиями которых стало причинение вреда ребенку. Скоро состоится судебное разбирательство.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, начальник отдела недостаточно внимательно относилась к своим должностным обязанностям.

В результате этого на одной из детских площадок, расположенной на проспекте Энергетиков, длительное время сохранялись опасные условия. Летом там травмировался ребенок.

Следователи выяснили, что, стремясь избежать ответственности, должностное лицо внесло недостоверные данные в официальный акт. Осмотр на самом деле не проводился, однако в документе была указана обратная информация

В отношении женщины заведено уголовное дело о халатности и подделке служебных документов.

Ранее сообщалось, что данная детская игровая зона не соответствовала установленным нормам безопасности, а ее оборудование находилось в неудовлетворительном состоянии.

Автор:
Юлия Аликова
