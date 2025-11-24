Городовой / Город / Тучи с подвохом: Петербург накроет мокрый снег
Тучи с подвохом: Петербург накроет мокрый снег

Опубликовано: 24 ноября 2025 05:06
Синоптики прогнозируют понижение атмосферного давления до 750 миллиметров ртутного столба.

В начале недели над Петербургом будет господствовать тыловая часть южного вихря, центр которого к середине дня переместится в район Вологодской области.

По словам Михаила Леуса, который является ведущим специалистом метеорологического центра «Фобос», ожидается преимущественно пасмурная погода, временами пойдут осадки в виде снега и мокрого снега. Западный ветер усилится до 2–7 метров в секунду.

Температура воздуха в самом городе будет колебаться от минус одного до плюс одного градуса. По Ленинградской области столбики термометров покажут от минус четырёх до плюс одного. Давление будет понижаться и приблизится к отметке 750 миллиметров ртутного столба.

Во вторник продолжится неустойчивая погода: в ночные часы ожидается слабый снег и мокрый снег при температуре от минус одного до плюс одного градуса, днём воздух прогреется до нуля — плюс двух градусов.

Специалист отмечает, что снежные осадки в этот период сохранятся. Значительные перемены в погоде ждать не приходится.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь на территории России прогнозируют морозную и снежную погоду. Эта тенденция сохранится и в ближайшие дни.

Ожидается, что многие регионы встретят начало года с по-зимнему прохладной погодой и снегом.

Автор:
Юлия Аликова
Город
