Почему москвичи терпеть не могут петербуржцев: объясняет Андрей Кончаловский

Андрей Кончаловский однажды затронул тему, которая всегда вызывает споры между двумя столицами. По словам режиссера, неприязнь между москвичами и петербуржцами — не миф и не интернет-шутка, а явление, которое он наблюдает всю жизнь.
«На моей памяти всех московских друзей не любили петербургские и наоборот», — признался Кончаловский.
Связано это, по его словам, не с характером людей, а с разной культурой городов. Москва — импульсивная, купеческая, быстрая. Петербург — сдержанный, европейский, настроенный на эстетику и меланхолию. Даже воздух, как отмечает режиссер, там «другой».
Кончаловский вспоминает, что именно романтика Ленинграда юности — белые ночи, прогулки с любимой девушкой, встречи со Смоктуновским и Товстоноговым — сделала город для него особенным. Он даже однажды подумывал о переезде, настолько сильно его вдохновляли архитектура и атмосфера Северной столицы.
Сегодня режиссер всё так же приезжает в Петербург «как в другую страну — страну удовольствия» и уверяет: разница между двумя столицами никуда не исчезла. И, похоже, именно эта разница и поддерживает давнюю, почти дружескую взаимную неприязнь.