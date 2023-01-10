Андрей Кончаловский

Телеведущая узнала последние новости.
Поведение режиссера трудно оправдать.
Понравится как взрослым, так и детям.
Печальные вести для фанатов «Утомленных солнцем».
Девочка не приходит в сознание почти 10 лет.
Зрители не могли оторвать глаз.
Такие выходки мало бы кто простил.
После свадьбы бегала на свидания.
Юлия Высоцкая назвала главную проблему современных школьников и студентов.
Жена режиссера Андрея Кончаловского показала глубокие морщины.
Артистка воспитывает двоих детей от мужа Андрея Кончаловского.
Артистку мучает собственный просчет.
Цискаридзе в программе «Сегодня вечером» заменила ее прежняя ведущая Юлия Меньшова.
Артист до последнего не хотел сдаваться на милость врачам.
Жена режиссера Андрея Кончаловского на минувшей неделе отменила все спектакли со своим участием.
По словам 48-летней актрисы, жизнь — это непрерывная деятельность.
Создатель драмы «Утомленные солнцем» стал избегать встреч с близкими друзьями.
Актриса преобразилась ради новой роли в спектакле своего мужа — режиссера Андрея Кончаловского.
Актриса тоже испытывала горечь неудач на своем творческом пути.
У ведущей популярного шоу не остается времени накормить близких.