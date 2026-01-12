Каждому по прибавке: в Госдуме предложили заставить работодателей ежегодно поднимать зарплаты

Депутаты Государственной думы выдвинули предложение об обязательной индексации заработных плат минимум раз в год, чтобы увеличения соответствовали официально зафиксированному уровню инфляции.
Инициатива поступила на рассмотрение в нижнюю палату сегодня. Ярослав Нилов, возглавляющий комитет по вопросам труда, уточнил:
«Сегодня с коллегами из разных фракций Госдумы вносим на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий ежегодное повышение зарплаты в обязательном порядке. Инициатива регламентирует конкретные сроки — минимум один раз в год, и минимальный уровень индексации — не ниже уровня инфляции за предыдущий год»,— отметил парламентарий.
По замыслу авторов инициативы, закон должен повысить предсказуемость регулирования трудовых отношений. Принятие такого порядка, по их мнению, усилит защиту прав сотрудников, избавит работодателей от возможности произвольно выбирать сроки и порядок увеличения выплат.
В действующем законодательстве закреплена обязанность нанимателей учитывать рост цен при выплате зарплат, чтобы сохранять их покупательную способность. Однако сейчас не установлены точные интервалы и минимальные размеры такого повышения.
