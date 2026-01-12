Городовой / Город / Каждому по прибавке: в Госдуме предложили заставить работодателей ежегодно поднимать зарплаты
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Тихая революция на Васильевском острове: как Бестужевские курсы 1870-х создали в Петербурге новую женщину — независимую и образованную Учеба
Воскресный маршрут горожанина: почему после церкви петербуржцы шли не в трактир, а в Эрмитаж или Публичную библиотеку Учеба
Образовательная революция на рубеже веков: как в Петербурге дети извозчиков и рабочих получили шанс стать инженерами Учеба
Pixar обзавидуется: петербургская студия создала шедевр, который не требует глянца — это честно и с душой Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Каждому по прибавке: в Госдуме предложили заставить работодателей ежегодно поднимать зарплаты

Опубликовано: 12 января 2026 23:00
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Каждому по прибавке: в Госдуме предложили заставить работодателей ежегодно поднимать зарплаты
Городовой ру

Авторы законопроекта считают, что закрепление данной нормы позволит сделать трудовые отношения более прозрачными и стабильными, а также предотвратит произвольное изменение сроков и частоты индексации.

Депутаты Государственной думы выдвинули предложение об обязательной индексации заработных плат минимум раз в год, чтобы увеличения соответствовали официально зафиксированному уровню инфляции.

Инициатива поступила на рассмотрение в нижнюю палату сегодня. Ярослав Нилов, возглавляющий комитет по вопросам труда, уточнил:

«Сегодня с коллегами из разных фракций Госдумы вносим на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий ежегодное повышение зарплаты в обязательном порядке. Инициатива регламентирует конкретные сроки — минимум один раз в год, и минимальный уровень индексации — не ниже уровня инфляции за предыдущий год»,— отметил парламентарий.

По замыслу авторов инициативы, закон должен повысить предсказуемость регулирования трудовых отношений. Принятие такого порядка, по их мнению, усилит защиту прав сотрудников, избавит работодателей от возможности произвольно выбирать сроки и порядок увеличения выплат.

В действующем законодательстве закреплена обязанность нанимателей учитывать рост цен при выплате зарплат, чтобы сохранять их покупательную способность. Однако сейчас не установлены точные интервалы и минимальные размеры такого повышения.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью