Сюрприз от начальства: с марта вас может ждать визит к психиатру — и это не шутка!

С 1 марта 2026 года для российских работодателей вводится новое правило: если при обязательном медицинском осмотре у сотрудника обнаруживаются признаки психических расстройств, его смогут направить на психиатрическое освидетельствование.
Об этом рассказала кандидат медицинских наук Мария Соловьёва, отметив, что такие изменения расширяют права работодателей при выявлении возможных нарушений психического здоровья сотрудников. По словам Соловьёвой, нововведение позволит работодателям быстрее реагировать на изменения в состоянии работника.
Процедура обязательного психиатрического освидетельствования будет проводиться медицинским работником со сбором жалоб и сведений о заболевании, а также с психопатологическим обследованием.
В соответствии с итогом, сотрудник может быть временно ограничен в выполнении определённых трудовых обязанностей по медицинским показаниям. Осмотры подобного рода будут основаны на данных периодических медицинских проверок.
Мария Соловьёва подчеркнула, что этот механизм предоставляет работодателю возможность учитывать состояние здоровья персонала и принимать решения о временной нетрудоспособности без промедления.
Отмечается, что изменения коснутся только тех случаев, когда признаки расстройства зафиксированы в ходе обязательных осмотров. Форма и перечень обследований определяются действующими медицинскими стандартами.
