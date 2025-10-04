Городовой / Общество / «Сложно, но можно»: как приготовить изысканную пахлаву дома
«Сложно, но можно»: как приготовить изысканную пахлаву дома

Опубликовано: 4 октября 2025 18:00
Пахлава
«Сложно, но можно»: как приготовить изысканную пахлаву дома
globallookpress/ Jens Kalaene

Пошаговый рецепт идеального восточного десерта.

Кто сказал, что пахлава — это только для кондитерских? Шеф-повар Денис Перевоз доказывает, что этот изысканный восточный десерт вполне можно приготовить дома, раскрыв несколько секретов.

Тесто — основа основ

Первый шаг к идеальной пахлаве — правильное тесто. Для него понадобятся: яйцо (желток 0,100), пшеничная мука высшего сорта (0,560), сливочное масло (0,180), молоко 3,2% (0,200), сахарный песок (0,020) и соль (0,004).

“Муку насыпать горкой, по центру сделать углубление, добавить остальные ингредиенты и замесить тесто”, — рассказывает шеф-повар порталу «Городовой».

Затем тесто нужно завернуть в пакет и убрать в холодильник на час.

Ароматная начинка и сладкий сироп

Начинка для пахлавы — это, конечно же, орехи.

“Орех грецкий рубленный п\ф (0,550) смешать с сахарным песком (0,400)”, — гласит рецепт.

Для сиропа понадобится мед (0,100) и вода (0,030).

“Растопить в сотейнике мед, добавить воду, перемешать”, — поясняет Денис Перевоз.

Сборка и выпекание: терпение и труд

Сборка пахлавы — самый ответственный этап.

“Берем емкость для запекания с высоким бортом”, — начинает шеф-повар.

Тесто нужно порционировать по 80-100 гр и раскатать в тонкие пласты (2-3 мм), укладывая их слоями в форму, чередуя с ореховой начинкой. Верхний слой теста прорезается в виде ромбов, в центр каждого из которых вдавливается грецкий орех.

“Поставить в печь (духовку) на 30 мин. t 150ºС”, — дает указание шеф.

После этого пахлаву нужно достать, по разметке прорезать до дна, пролить растопленным сливочным маслом и снова отправить в духовку на 15 минут при той же температуре.

Финальный штрих — залить пахлаву сиропом и выпекать еще 10 минут.

“Сложно, но можно! Вкусно и по-домашнему”, — резюмирует шеф-повар.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
