«Саша Белый тут живет?»: однажды под дверью Безрукова появились бандиты из 90-х

После выхода «Бригады» жизнь Сергея Безрукова круто изменилась. В конце 90-х он жил в обычной панельке в «Кузьминках» и не мог предположить, что именно его подъезд станет местом паломничества фанатов.

Бандиты на пороге

Люди приходили толпами, ставили на магнитофонах музыку из сериала, спрашивали соседей: «Саша Белый тут живет?» Иногда приезжали «серьёзные ребята» на чёрных машинах, с пивом и с розами.

Однажды Безруков вернулся домой после спектакля и увидел возле дома милицию, разъярённых жильцов и компанию «братков». Пришлось выходить, играть роль Саши Белого прямо во дворе и просить больше не тревожить соседей.

Как воспринял роль криминальный мир

Актёр признавался, что сначала опасался реакции настоящих «авторитетов»:

«Я очень опасался, что криминальный мир за эту роль меня осудит. Даже попробует наказать». Но всё оказалось наоборот — на улицах к нему подходили люди «тёмного вида» и говорили одно слово: «Благодарим».

Позже один уголовник написал письмо, где объяснил: многих преступников сериал заставил свернуть с кривой дорожки. «Роль показала, что криминал ведёт в никуда», — писал он.

Другая сторона

Были и иные отзывы. Один бывший браток сказал актёру:

«Ты нам показал ту жизнь, о которой мы мечтали в 90-е: братство, верность, дружбу. В реальности всё было не так».

Несмотря на культовый статус «Бригады», Безруков принципиально отказался сниматься в продолжениях — ни за какие деньги, напоминает News. Роль сделала его всероссийской звездой, но сам он до сих пор относится к Саше Белому с прохладой.