Так лампово, что хочется оставить Петербург: в этих маленьких городах России уют чувствуешь уже на перроне

Россия огромна, но всё больше путешественников устают от суеты мегаполисов и едут искать тишину и атмосферу в маленькие города. Здесь нет пробок и небоскрёбов, но есть история, уют и ощущение настоящей жизни.

Города Золотого кольца

Суздаль — музей под открытым небом, где на площади в несколько километров собрано более трёхсот памятников архитектуры. Ростов Великий стоит у озера Неро и хранит знаменитый кремль, знакомый зрителям по «Ивану Васильевичу».

Переславль-Залесский встречает пейзажами Плещеева озера, где Пётр I строил первую «потешную флотилию». В Угличе туристы идут к красно-синей церкви Дмитрия-на-Крови, возведённой на месте гибели сына Ивана Грозного.

Волга и северные города

Плёс — город художников и пейзажей Левитана. Великий Устюг известен как резиденция Деда Мороза и хранит ансамбли XVII века. Тотьма удивляет «тотемским барокко» с символами в кладке храмов, а Гороховец поражает купеческими палатами, словно перенесёнными из XVII века.

Балтийская архитектура

Светлогорск и Зеленоградск — бывшие немецкие курорты Калининградской области. Здесь узкие улочки, виллы, кирхи и море всего в паре минут от центра. Светлогорск даже входит в международное движение «Медленный город». Черняховск хранит средневековые замки и до сих пор напоминает Восточную Пруссию.

Северо-Запад и Карелия

Сортавала стоит на берегу Ладоги и славится шхерами, напоминающими норвежские фьорды. Олонец удивляет старинными храмами и праздником «Олонецкие игры Дедов Морозов». Кириллов вырос вокруг монастырей — Кирилло-Белозерского и Ферапонтова, где сохранились фрески Дионисия, признанные ЮНЕСКО.

Поволжье и Урал

Городец — столица самоваров и росписи, Хвалынск с меловыми холмами зовут «Волжской Швейцарией», Болгар хранит древние мечети и мавзолеи XIII века. Невьянск известен наклонной башней Демидовых, которая породила десятки легенд.

Другие города с характером

Мышкин играет на «мышиной» теме и радует музеями пряника и льна. Торжок славится золотным шитьём и котлетами «по-Пушкину». Старая Русса связана с Достоевским и минеральными источниками, Боровск — монастырями и уличными муралами, Касимов — уникальным смешением русской и татарской архитектуры.

Малые города для жизни

По оценкам Минстроя, наиболее комфортны для проживания Истра, Протвино, Руза, Нестеров, Правдинск. Среди туристических направлений выделяются Старая Русса, Плёс, Зеленоградск и даже современный Иннополис, отмечает РГ.

Жители выбирают такие города не только ради тишины, но и ради возможности жить в своём доме, заниматься ремёслами или просто дышать свободнее, чем в столице.