Первый король льда советской эпохи Валентин Захаров ушёл навсегда

В возрасте 92 лет ушёл из жизни Валентин Дмитриевич Захаров, который был первым представлявшим Советский Союз в мужском одиночном фигурном катании.
О его кончине сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России. Известно, что Захаров родился в апреле 1933 года в Ленинграде.
Заниматься фигурным катанием он начал в 1948 году. На льду спортсмен проявил себя как в индивидуальных, так и в парных выступлениях. Захаров окончил Московский авиационный институт.
В составе сборной страны он выходил на лед престижных международных соревнований, включая чемпионаты континента и мира.
Дважды он становился чемпионом Советского Союза. В его активе — призовые места на различных крупных турнирах внутри страны и за её пределами.
