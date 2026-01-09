Городовой / Город / Первый король льда советской эпохи Валентин Захаров ушёл навсегда
Опубликовано: 9 января 2026 10:30
 Проверено редакцией
Городовой ру

Захаров неоднократно становился призёром российских и международных спортивных турниров.

В возрасте 92 лет ушёл из жизни Валентин Дмитриевич Захаров, который был первым представлявшим Советский Союз в мужском одиночном фигурном катании.

О его кончине сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России. Известно, что Захаров родился в апреле 1933 года в Ленинграде.

Заниматься фигурным катанием он начал в 1948 году. На льду спортсмен проявил себя как в индивидуальных, так и в парных выступлениях. Захаров окончил Московский авиационный институт.

В составе сборной страны он выходил на лед престижных международных соревнований, включая чемпионаты континента и мира.

Дважды он становился чемпионом Советского Союза. В его активе — призовые места на различных крупных турнирах внутри страны и за её пределами.

Автор:
Юлия Аликова
