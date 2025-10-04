Городовой / Общество / Ленин — гриб: в эти мифы о Мавзолее вождя пролетариата до сих пор верят россияне
Ленин — гриб: в эти мифы о Мавзолее вождя пролетариата до сих пор верят россияне

Опубликовано: 4 октября 2025 23:00
мифы про мавзолей
Ленин — гриб: в эти мифы о Мавзолее вождя пролетариата до сих пор верят россияне
Фото: Городовой.ру

И да, связь с пришельцами и потусторонними силами тоже обсуждается.

Тело Ленина уже сто лет лежит в сердце страны и продолжает будоражить воображение. Вождя превратили в музейный экспонат, а сам мавзолей оброс конспирологией: от мистики до космоса.

Сразу развенчаем популярный миф из нулевых: Ленин не гриб, это была шутливая мистификация журналистов.

Теория №1. Ленин давно ненастоящий

Одни уверяют: в саркофаге восковая кукла. Другие — что подлинное тело заменяли несколько раз. На деле же Ильич настоящий, просто от него осталось около четверти тканей: всё остальное насыщают кальцием и синтетикой, чтобы держать форму.

Теория №2. Ленин — мумия и оживёт

Это тоже миф. В отличие от мумий, тело не высохло, а сохранило гибкость и «живой» вид. Секрет — в особом бальзамировании и регулярных медицинских процедурах.

Теория №3. Выносить нельзя — страна падет

Ходит легенда: пока Ленин в мавзолее, он как бы «владеет Россией» по римскому праву. Но тело выносили дважды: при перестройке деревянного мавзолея и в войну, когда эвакуировали в Тюмень. И ничего страшного не произошло.

Теория №4. Пятый угол и престол владыки ада

Архитектор Щусев встроил в мавзолей дополнительную нишу. Кто-то видит в этом магический символ, кто-то — «портал». На деле — обычный архитектурный приём для облегчения фасада.

Теория №5. Пирамида для связи с инопланетянами

Первые проекты действительно были ближе к египетским формам. Но до полноценной пирамиды дело не дошло: построили конструктивизм с «египетским оттенком». Теории про внеземной контакт остались лишь в головах мистиков.

Факты, не уступающие мифам

  • Землю на Красной площади для деревянного мавзолея зимой пришлось взрывать динамитом.
  • Внутри есть потайная комната для урн соратников вождя.
  • Саркофаг сделан из пуленепробиваемого стекла.
  • Щусев консультировался с археологами и изучал египетские схемы.
  • Изначально тело хотели оставить нетронутым, но партия решила: пусть народ прощается вечно, отмечает Life.

Итог: Ленин в мавзолее — это не восковая подделка, не мумия, и уж точно не космический транслятор. Но факт остаётся фактом — усыпальница вождя давно превратилась в культовый символ, который живёт своей отдельной жизнью.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
