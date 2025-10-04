Ленин — гриб: в эти мифы о Мавзолее вождя пролетариата до сих пор верят россияне

И да, связь с пришельцами и потусторонними силами тоже обсуждается.

Тело Ленина уже сто лет лежит в сердце страны и продолжает будоражить воображение. Вождя превратили в музейный экспонат, а сам мавзолей оброс конспирологией: от мистики до космоса.

Сразу развенчаем популярный миф из нулевых: Ленин не гриб, это была шутливая мистификация журналистов.

Теория №1. Ленин давно ненастоящий

Одни уверяют: в саркофаге восковая кукла. Другие — что подлинное тело заменяли несколько раз. На деле же Ильич настоящий, просто от него осталось около четверти тканей: всё остальное насыщают кальцием и синтетикой, чтобы держать форму.

Теория №2. Ленин — мумия и оживёт

Это тоже миф. В отличие от мумий, тело не высохло, а сохранило гибкость и «живой» вид. Секрет — в особом бальзамировании и регулярных медицинских процедурах.

Теория №3. Выносить нельзя — страна падет

Ходит легенда: пока Ленин в мавзолее, он как бы «владеет Россией» по римскому праву. Но тело выносили дважды: при перестройке деревянного мавзолея и в войну, когда эвакуировали в Тюмень. И ничего страшного не произошло.

Теория №4. Пятый угол и престол владыки ада

Архитектор Щусев встроил в мавзолей дополнительную нишу. Кто-то видит в этом магический символ, кто-то — «портал». На деле — обычный архитектурный приём для облегчения фасада.

Теория №5. Пирамида для связи с инопланетянами

Первые проекты действительно были ближе к египетским формам. Но до полноценной пирамиды дело не дошло: построили конструктивизм с «египетским оттенком». Теории про внеземной контакт остались лишь в головах мистиков.

Факты, не уступающие мифам

Землю на Красной площади для деревянного мавзолея зимой пришлось взрывать динамитом.

Внутри есть потайная комната для урн соратников вождя.

Саркофаг сделан из пуленепробиваемого стекла.

Щусев консультировался с археологами и изучал египетские схемы.

Изначально тело хотели оставить нетронутым, но партия решила: пусть народ прощается вечно, отмечает Life.

Итог: Ленин в мавзолее — это не восковая подделка, не мумия, и уж точно не космический транслятор. Но факт остаётся фактом — усыпальница вождя давно превратилась в культовый символ, который живёт своей отдельной жизнью.