Бабушкин сервант может стоить состояние: эксперт о ценах на советский фарфор и редкие статуэтки

Искусствовед и куратор Анастасия Докучаева в разговоре с «Городовым» рассказала, почему привычные «бабушкины серванты» могут оказаться кладом, а за редкие предметы советского фарфора дают сотни тысяч и даже миллионы рублей.

Чайные пары и сервизы

По словам эксперта, ориентироваться можно на имя Леонова — одного из крупнейших мастеров фарфора.

«Чайная пара редкой серии может стоить около 30 тысяч рублей. А более серийный чайный сервиз из восьми предметов — те же самые 30 тысяч. Всё зависит от редкости и масштаба выпуска», — объясняет Докучаева.

Когда счёт идёт на сотни тысяч

Если сервис расписывался самим Леоновым, цена подскакивает в разы. Такой комплект может стоить уже несколько сотен тысяч рублей. Но речь идёт о вещах, которые встречаются крайне редко.

Миллионы за уникальные экземпляры

Самый высокий уровень — это редчайшие фарфоровые скульптуры 1920-х.

«Эталон — статуэтка Анны Ахматовой работы Данько, выпуск 1924 года. Это уже несколько миллионов рублей, если вещь подлинная, именно того периода, а не более поздних переизданий», — отмечает искусствовед.

Итог

Большинство сервантов в квартирах хранит лишь серийный фарфор с умеренной ценой. Но если повезёт найти редкий экземпляр довоенного или раннего советского выпуска, стоимость может превысить цену квартиры.