«Ломоносовская» с ограничениями: время работы метро изменится уже 6 октября

Если вы ездите с «Ломоносовской» — забудьте, меняйте планы. С 6 октября вестибюль станции закрывает удобный вход в самое пекло утра. С 07:50 до 08:50 по будням вход будет ограничен: ремонт эскалаторов, капитальный, надолго.
Работы растянутся почти на два с половиной месяца — до 15 декабря. И это не прихоть: городские транспортники уверяют, что всё ради «безопасности пассажиров».
«Ломоносовская» в ремонтном капкане
Главный час, когда толпы ломятся в метро, просто срезают из расписания. Людям предложили «альтернативу» — кататься на автобусах и трамваях к соседним станциям.
- До «Елизаровской» подкинут автобусы № 95, 253, 264.
- В сторону «Проспекта Славы» идут № 11, 56, 239, 288 и троллейбус № 27.
- «Пролетарская» спасается автобусом № 11 и трамваями № 27 и 39.
Совет пассажирам
Чиновники рекомендуют заранее планировать маршрут. Но по факту — готовьтесь вставать раньше, давиться в наземке и тратить время на пересадки, передает КП.
«Ломоносовская» превращается в ловушку: кто не перестроит утренние привычки — тот опоздает на работу.