«Ломоносовская» с ограничениями: время работы метро изменится уже 6 октября

Новости по теме

«Наземка»: как пользоваться трамваями, троллейбусами и автобусами по-петербургски

Перейти

Празднуем День города до утра: какие автобусы, троллейбусы и трамваи помогут добраться домой после гуляний

Перейти

Трамваи едут, а машины нет: Троицкий мост в Петербурге закрывается на ремонт

Перейти

«Фиксируйте проблемы и делайте фотографии»: что нужно сделать петербуржцам, чтобы дом включили в план ремонта

Перейти

Своеобразное «дизайнерское решение»: почему в России семьи выбирают жилье без ремонта

Перейти