Городовой / Общество / «Пусть висят»: Милонов оценил 100 миллионные затраты на украшение Петербурга
Опубликовано: 4 октября 2025 20:00
Новогодний Петербург
Фото: Городовой.ру

Город засияет уже в ближайшее время.

«Городовой» спросил депутата Виталия Милонова, не слишком ли затратно выделять почти сто миллионов бюджетных средств на гирлянды и ёлки. С 11 ноября Петербург начнут украшать к празднику, а смета вышла в 98,6 миллионов рублей. Закончить обещают до 12 декабря.

Милонов удивляться не стал:

«За новогоднее украшение в Санкт-Петербурге, я думаю, что это очень небольшая оплата. Город украшают, и это стоит денег.

Это праздничное настроение для людей. Деньги сопоставимы со многими другими тратами в других регионах, очень адекватная сумма.

Это же столица, сюда люди приезжают, люди здесь живут. Ну а что же мы выжимать из людей должны все, что можно, чтобы они, ну, на Новый год даже положительных эмоций у них не было?

Правильно, пусть висят. Потому что это нужно и для взрослых, и для детей тем более. Это сказка, которую они сохраняют на всю жизнь у себя в памяти».

По сути, депутат дал понять: почти 100 миллионов на иллюминацию — это не раздутая роскошь, а обязательная плата за праздничное настроение в городе.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
