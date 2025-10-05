Покрытая льдом и жуткая «Кола»: почему зимой лучше избегать поездки в Мурманск на машине

Зимняя трасса «Кола» — это не дорога, а лотерея. Асфальт превращается в каток после резкой оттепели, машины улетают в сугробы одна за другой, и даже полнопривод с кучей систем безопасности не спасает.
Стоит попасть в метель — и обгонять фуру приходится практически вслепую, ориентируясь только на её фары и поворотники.
Днём темнеет уже в час дня, видимость стремится к нулю, а снегоуборочная техника не всегда успевает. Итог очевиден: пробки посреди пустой трассы, аварии и нервы на пределе.
Даже водители с огромным стажем признаются на Дзене — поездка в таких условиях выматывает до последней капли.
Захотите зимой в Мурманск? Самолёт или поезд будут куда надёжнее. На машине по «Колe» — это приключение, которое очень легко закончить в кювете.