Разница в возрасте колоссальная.
Бывшие супруги никак не могут договориться.
Сюжет фильма «Мистер и миссис Смит» воплощается в реальность.
Дела давно минувших дней всплыли наружу.
Больше артисты так никогда вместе и не работали.
Модель Ратаковски бросила своего мужа.
В 2016 году голливудская актриса обратилась в ФБР с требованием арестовать ее мужа.
Артист показал, к чему приводят занятия спортом.
58-летний актер пытается вырваться из привычных рамок.
Артист дальновидно думает о своем здоровье.
В любом страшном сне таится скрытый ресурс.
Откровенный разговор раскрыл уязвимые стороны всемирно знаменитого актера.
Несмотря на свой возраст, артист по-прежнему небывало востребован.
Звезда остросюжетных фильмов вышла из-под диктата голливудских боссов.
Дух приключения напрочь выветрил из головы актера здравый смысл.
Актриса хотела уладить дело по-хорошему.
Актриса нарушила договоренности, которые были у нее с Брэдом при покупке хозяйства.
Актриса стала самой первой, а затем и самой последней гостьей в шоу Эллен ДеДженерес.
Слухи и том, что экс-супруги воссоединились ходят с момента расставания Брэда с Джоли.
30 апреля 2022 поп-королю «стукнет» 55.