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Светлана Ходченкова

Шоу-бизнес
Netflix приобрел эксклюзивные права на фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат – 2»
Американский стриминговый сервис Netflix приобрел права на российские фильмы «Брат» и «Брат – 2». Предполагается, что они станут доступны для пользователей платформы в начале текущего месяца.
02 июн 2021 09:57
Шоу-бизнес
Ходченкова сыграет Анну Каренину в российском сериале по заказу Netflix
Российская актриса Светлана Ходченкова сыграет роль Анны Карениной в одноименном сериале, который будет сниматься по заказу американской стриминговой платформы Netflix. Об этом сообщает РБК со ссылкой на партнера проекта продюсерскую компанию «1-2-3 Producrion».
26 май 2021 12:23
Шоу-бизнес
Режиссерский дебют Ренаты Литвиновой «Северный Ветер» разделил россиян на два лагеря
Россияне по-разному приняли фильм «Северный Ветер», ставший режиссерским дебютом для Ренаты Литвиновой. Об этом свидетельствуют комментарии, оставленные зрителями на ресурсе «Кинопоиск».
10 фев 2021 15:28
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