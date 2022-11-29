Понятно, зачем актриса худела.
Без неожиданностей не обошлось.
Актриса уже пять лет занимается стрип-пластикой на пилоне.
Актриса призналась, что ее семья жила небогато
Новое фото актрисы разочаровало поклонников
Актриса похвасталась стройными и длинными ногами
Героиней февральского номера журнала о светской жизни стала звезда «Благословите женщину»
Актер устал от сильных персонажей.
Полет в космос и участие в престижных кинофестивалях вывело актеров в топ рейтинга
Светлана Ходченкова опубликовала в Instagram фото на головокружительно высоких каблуках и очаровала поклонников.
Онлайн-кинотеарт IVI представил тизер-трейлер 8-серийной трагикомедии «Везет».
Американский стриминговый сервис Netflix приобрел права на российские фильмы «Брат» и «Брат – 2». Предполагается, что они станут доступны для пользователей платформы в начале текущего месяца.
Российская актриса Светлана Ходченкова сыграет роль Анны Карениной в одноименном сериале, который будет сниматься по заказу американской стриминговой платформы Netflix. Об этом сообщает РБК со ссылкой на партнера проекта продюсерскую компанию «1-2-3 Producrion».
Россияне по-разному приняли фильм «Северный Ветер», ставший режиссерским дебютом для Ренаты Литвиновой. Об этом свидетельствуют комментарии, оставленные зрителями на ресурсе «Кинопоиск».
Поклонники обеспокоены здоровьем своей любимицы.
Актриса поделилась бекстейджем пикантной съемки.
Актриса поделилась фотографией, сделанной во время пробежки.
Актриса отнесла себя к исчезающему виду женщин.
Два в одном: актриса рекламирует и себя, и новый фильм.
Актриса опубликовала фото в купальнике.