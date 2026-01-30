Хитрый трюк Хабенского: он не знал язык, но получил роль Экстерминатора — вот как надо брать Голливуд, пока ты еще учишься

Голливудский кинематограф неизменно остается эталоном для актеров по всему миру. Желание попасть на эти престижные съемочные площадки движет множеством российских артистов.

Сегодня представляется уместным рассмотреть карьеры семнадцати отечественных (включая советских) актеров, которым удалось добиться успеха в американских фильмах и сериалах.

Пионеры и «Лица злодеев»

Игорь Жижикин — один из ветеранов, начавший свой путь еще во времена СССР. Артист Московского цирка, он решил закрепиться в США во время гастролей. Это оказалось непросто, но цель была достигнута.

“Квентин Тарантино сказал ему, что без работы он точно не останется, ведь с таким лицом роли злодеев ему обеспечены”.

Жижикин работал с Харрисоном Фордом, Клином Иствудом, Анджелиной Джоли, появившись в таких картинах, как “Кровавая работа” и “Индиана Джонс: Королевство хрустального черепа”.

Юрий Колокольников ворвался в международное поле в 2014 году благодаря культовому сериалу. Он сыграл предводителя одичалых Стирра в «Игре престолов». Как утверждал сам актер, это была случайность, возникшая после неудачного кастинга на другой проект.

Впоследствии он пополнил фильмографию такими лентами, как “Довод” и “Хантер киллер”, поработав с Робертом Паттинсоном и Райаном Рейнольдсом.

Светлана Ходченкова получила заметный толчок после фильма “Шпион выйди вон!” (2011), но настоящим прорывом стала роль мутанта Виктории, известной как «Гадюка», в “Росомахе”. Ей довелось поработать с Хью Джекманом.

Впрочем, актриса выражала разочарование тем, что Голливуд часто предлагает российским актрисам лишь роли “злодеек и проституток”.

Упорство и языковой барьер

Владимир Машков привлек внимание американских продюсеров после оскароносного фильма “Вор” (1997). Единственным препятствием было отсутствие свободного владения английским, которое актер впоследствии преодолел.

Его яркой ролью стала работа в фильме “Миссия невыполнима: Протокол Фантом” (2011).

Константин Хабенский попал в Голливуд не без содействия Тимура Бекмамбетова. В “Особо опасен” (2008) он сыграл русского эксперта по взрывчатке по прозвищу Экстерминатор, разделив экран с Морганом Фрименом и Анджелиной Джоли.

Хабенский успел поработать и с Брэдом Питтом — правда, эпизод для “Войны миров Z” в финальную версию так и не вошел.

Эмигранты: от посудомойщика до «Человека-паука»

Илья Баскин, получивший известность в советской ленте “Большая перемена” (в роли рыжего школьника), эмигрировал в США, где поначалу зарабатывал мытьем посуды. Однако его русская внешность обеспечила ему долгую карьеру характерных ролей.

Баскин, которого многие помнят как мистера Дитковича в трилогии о “Человеке-пауке”, снялся в десятках картин, работая с Харрисоном Фордом и Робином Уильямсом.

Савелий Крамаров покинул СССР в 1981 году и обосновался в Лос-Анджелесе. Несмотря на то, что на главные роли он не претендовал, он успел поработать в таких лентах, как “Танго и Кэш”, сотрудничая с Арнольдом Шварценеггером.

Олег Видов, также знакомый по “Джентльменам удачи”, эмигрировал, сменив несколько стран, прежде чем в 1985 году закрепиться в США. В “Красной жаре” он не только снялся, но и помогал Арнольду Шварценеггеру в освоении русского языка.

Новое поколение и знаковое освещение

Среди новых имен выделяется Юрий Борисов. Его недавние успехи в российских проектах привели его к роли в американском фильме “Анора” (2024), где он сыграл сложного персонажа, который ловит сына олигарха. За эту работу Борисов был номинирован на «Золотой глобус».

Алексей Серебряков, актер с огромным послужным списком, также пополнил портфолио голливудскими ролями: в “Никто” (2021) он исполнил роль русского криминального авторитета.

Данила Козловский отметился в фэнтези “Академия вампиров” (2014) и российско-американском “Хардкоре”, а также сыграл князя Олега в канадско-ирландском сериале “Викинги”.

Михаил Горевой, чья внешность часто диктует амплуа “злодея”, снялся в “Телохранителе киллера” и “Хантер киллер”, работая с Джерардом Батлером.

Александр Балуев впервые появился в Голливуде в 1997 году в фильме “Миротворец”, поработав с Джорджем Клуни и Николь Кидман.

Юлия Снигирь получила заметную роль в “Крепком орешке 5”, а затем появилась в сериале “Новый папа”.

Нельзя обойти вниманием и Александра Невского, который, несмотря на критику актерской игры, последовательно снимается в боевиках, пытаясь подражать стилю 80-х.

Олег Тактаров, бывший мастер самбо и боец UFC, использовал свои спортивные навыки для прорыва, дебютировав в “Абсолютной силе” и снявшись в “Самолете президента”.

Наконец, молодой Марк Эйдельштейн, прославившийся в России фильмом “Сто лет тому вперед”, в 2024 году также пополнил список россиян в Голливуде, сыграв Ивана в фильме “Анора”.

