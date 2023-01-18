Анджелина Джоли

Никаких масок или бьюти-гаджетов не потребуется.
Модницы о них уже и думать забыли.
Разница в возрасте колоссальная.
Особенно это «хобби» порадует россиян.
Бывшие супруги никак не могут договориться.
Сюжет фильма «Мистер и миссис Смит» воплощается в реальность.
В погоне за популярностью российская парочка решила поменять паспорта.
В 2016 году голливудская актриса обратилась в ФБР с требованием арестовать ее мужа.
Артист дальновидно думает о своем здоровье.
Дух приключения напрочь выветрил из головы актера здравый смысл.
Актриса хотела уладить дело по-хорошему.
Актриса нарушила договоренности, которые были у нее с Брэдом при покупке хозяйства.
Слухи и том, что экс-супруги воссоединились ходят с момента расставания Брэда с Джоли.
Экс-супруг Анджелины Джоли в скором времени может избавиться от статуса холостяка.
«Мистер и миссис Смит» продолжают выяснять отношения — на этот раз исключительно через адвокатов.
15-летняя Шайло понимает, что о примирении отца и матери не может быть и речи.
Герцогиня Кембриджская с супругом посетили древнее поселение, где жили индейцы-майя.
Таролог усомнилась, что знаменитый актер собирается прекратить жизнь таким способом.
Звездная пара уничтожает счастливые воспоминания детей.
Дело «Питт против Джоли» приняло новый оборот — и не в пользу актрисы.