Данила Козловский

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Лидер хакерской группировки Lurk Константин Козловский приговорен к 14 годам колонии. Соответствующее решение вынес Кировский районный суд Екатеринбурга, сообщает ТАСС.
Драматический хоррор «Паранормальные» окунет зрителей в ужасающую глубину детских страхов. Героями ленты стали трое ребят, которые внезапно открывают в себе сверхъестественные способности. Однако безобидная игра с телекинезом и телепатией приводит к мрачным последствиям и вскоре детские игры принимают нешуточный оборот.
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