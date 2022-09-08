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Данила Козловский

Шоу-бизнес
«Страшно, как в детстве»: появился трейлер норвежского триллера «Паранормальные»
Драматический хоррор «Паранормальные» окунет зрителей в ужасающую глубину детских страхов. Героями ленты стали трое ребят, которые внезапно открывают в себе сверхъестественные способности. Однако безобидная игра с телекинезом и телепатией приводит к мрачным последствиям и вскоре детские игры принимают нешуточный оборот.  
26 янв 2022 13:31
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