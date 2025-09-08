Забытые жемчужины советского кино: какие фильмы петербуржцы считают недооцененными

Советское кино — это целая эпоха с показом культовых лент. Мы все помним такие хиты, как «Ирония судьбы», «Летят журавли» и комедии Леониды Гайдая.
Но за этими картинами часто остаются жемчужины кинематографа, ушедшие в тень. Хоть они и не так часто появляются на экранах, но качество и содержание могут затмить многие любимые фильмы.
Петербуржцы решили обсудить такие картины и вспомнить о чем они.
«Для меня недооценен советский фильм «Противостояние» про предателя родины Кротова»;
«На мой взгляд, «Чародеи» недооценен в качестве новогоднего фильма.
По телеку обязательно в канун Нового года буду крутить «Иронию судьбы», но «Чародеи» фильм более сказочный, позитивный, праздничный.
А его в лучшем случае поставят какого-нибудь третьего числа, и не факт, что по центральному каналу».
«А еще «Новогодние приключения Маши и Вити». Его я бы тоже чаще крутил в канун Нового года, а его вообще не показывают», — пишут жители Северной столицы в соцсети.
В этот же список попал фильм «Приключения Электроника». Вспомнили петербуржцы и про более современные фильмы.
«Вспомнила фильм «Одиночка» с Данилой Козловским. Случайно видела всего 1 раз по ТВ, но произвел сильное впечатление.
Если коротко: офицера внедряют на зону, а потом наступает перестройка и про него благополучно забывают, таким образом он отсиживает положенные по легенде 12 лет», — рассказала петербурженка.
Многие советские детские фильмы, по мнению местных жителей — просто шедевры. Это «Том Сойер», «Остров Сокровищ» и «Капитан Грант». Это точно может быть на заметку современным режиссерам.