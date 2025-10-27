Городовой / Общество / «Это не панацея»: как выбрать хлеб, и полезны ли цельнозерновые продукты
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербург лишился мастера пера: ушёл из жизни известный журналист Дмитрий Синочкин Общество
700 рублей в год и 140 000 долгов: сколько зарабатывал Пушкин и почему жил в долгах Общество
Наггетсы из кабачков: вкусный секрет для всей семьи Общество
Минус один салон Lada в Петербурге: впервые с 2019-го закрылся дилерский центр Общество
Некоторые вагоны РЖД запрещено «спускать с горки»: чем это чревато Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Это не панацея»: как выбрать хлеб, и полезны ли цельнозерновые продукты

Опубликовано: 27 октября 2025 14:30
хлеб
«Это не панацея»: как выбрать хлеб, и полезны ли цельнозерновые продукты
Global Look Press / Victor Lisitsyn

Эксперт рассказал, на что в первую очередь нужно обратить внимание при покупке хлеба.

Хлеб — это не просто продукт. Для русского народа он всегда был символом жизни, гостеприимства и выживания.

Хлеб появился на территории России около 15 тысяч лет назад. Люди искали, чем прокормиться в суровых условиях, и обратили внимание на злаковые растения — рожь, пшеницу, овес, ячмень.

Сначала зерно варили, потом начали выпекать лепешки — это был первый шаг к хлебопечению.

В условиях холодного климата и тяжёлых условий жизни хлеб с его калорийностью и питательностью стал основой рациона.

Мясо у крестьян появлялось редко и было скорее праздничным угощением, а хлеб и каши — это то, что спасало от голода каждый день.

Поэтому хлеб уважали и берегли. Даже в тяжёлые времена, когда всё пропадало, хлеб стоял особо.

Современный хлеб

Сегодня мы воспринимаем хлеб как данность, полки магазинов завалены хлебобулочными изделиями, а эксперты спорят о полезности этого продукта.

Диетолог Марият Мухина рассказала «Городовому», как выбрать хлеб.

«Читаем этикетки — чем меньше добавок и синтетических ингредиентов, тем лучше. Важно, чтобы отсутствовали Е добавки.

В рецептуре должно быть все просто: мука, вода, закваска или дрожжи, соль.

Наличие цельнозерновой муки и отрубей, а также суперфудов приветствуется: семена льна, чиа. Они обогащают дополнительно состав микроэлементами и витаминами», — говорит эксперт.

Правда ли, что цельнозерновой полезнее?

По словам диетолога, цельнозерновой хлеб содержит больше клетчатки, витаминов группы B, минералов и фитонутпиенты по сравнению с хлебом из очищенной муки.

Все элементы нерастворимой клетчатки разбухают в 25 раз в ЖКТ и способствуют лучшему насыщению и более устойчивому уровню сахара в крови.

«Однако это не панацея и некоторым людям с гастритом, гастродуоденитом зерновой хлеб противопоказан.

При этом количество углеводов в нем такое же, как из очищенной муки и это важно учитывать при питании у диабетиков, но индекс гликемический и калорийность ниже», — рассказывает эксперт.

Марият Мухина напоминает, что многое зависит от ингредиентов и общего рациона. Если у человека есть хронические заболевания, то все эти нюансы лучше обсудить с врачом.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью