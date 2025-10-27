«Это не панацея»: как выбрать хлеб, и полезны ли цельнозерновые продукты

Эксперт рассказал, на что в первую очередь нужно обратить внимание при покупке хлеба.

Хлеб — это не просто продукт. Для русского народа он всегда был символом жизни, гостеприимства и выживания.

Хлеб появился на территории России около 15 тысяч лет назад. Люди искали, чем прокормиться в суровых условиях, и обратили внимание на злаковые растения — рожь, пшеницу, овес, ячмень.

Сначала зерно варили, потом начали выпекать лепешки — это был первый шаг к хлебопечению.

В условиях холодного климата и тяжёлых условий жизни хлеб с его калорийностью и питательностью стал основой рациона.

Мясо у крестьян появлялось редко и было скорее праздничным угощением, а хлеб и каши — это то, что спасало от голода каждый день.

Поэтому хлеб уважали и берегли. Даже в тяжёлые времена, когда всё пропадало, хлеб стоял особо.

Современный хлеб

Сегодня мы воспринимаем хлеб как данность, полки магазинов завалены хлебобулочными изделиями, а эксперты спорят о полезности этого продукта.

Диетолог Марият Мухина рассказала «Городовому», как выбрать хлеб.

«Читаем этикетки — чем меньше добавок и синтетических ингредиентов, тем лучше. Важно, чтобы отсутствовали Е добавки. В рецептуре должно быть все просто: мука, вода, закваска или дрожжи, соль. Наличие цельнозерновой муки и отрубей, а также суперфудов приветствуется: семена льна, чиа. Они обогащают дополнительно состав микроэлементами и витаминами», — говорит эксперт.

Правда ли, что цельнозерновой полезнее?

По словам диетолога, цельнозерновой хлеб содержит больше клетчатки, витаминов группы B, минералов и фитонутпиенты по сравнению с хлебом из очищенной муки.

Все элементы нерастворимой клетчатки разбухают в 25 раз в ЖКТ и способствуют лучшему насыщению и более устойчивому уровню сахара в крови.

«Однако это не панацея и некоторым людям с гастритом, гастродуоденитом зерновой хлеб противопоказан. При этом количество углеводов в нем такое же, как из очищенной муки и это важно учитывать при питании у диабетиков, но индекс гликемический и калорийность ниже», — рассказывает эксперт.

Марият Мухина напоминает, что многое зависит от ингредиентов и общего рациона. Если у человека есть хронические заболевания, то все эти нюансы лучше обсудить с врачом.