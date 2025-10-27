Итальянский дворик: где петербуржцы придумали себе солнце

На Итальянской улице, за привычными серыми фасадами, спрятан двор, который не похож ни на один другой в Петербурге.
Здесь стены расписаны под римские арки и венецианские каналы, на фоне неба сияет нарисованный Колизей, а в тени плюща журчит настоящий фонтан.
Всё это — не проект архитектора и не часть туристического маршрута. Это подарок городу от его жителей.
Как всё началось
В 2013 году жильцы домов на Итальянской улице решили, что им не хватает света — и пригласили художника. Так во дворе появился Колизей, металлическое дерево с алыми цветами и десятки мелких деталей, которые делают место живым: расписные ставни, окна, домики над водой.
Тогда никто не планировал превращать двор в достопримечательность. Но со временем сюда стали заглядывать прохожие и туристы — просто посмотреть на то, как петербуржцы сделали себе маленький юг.
Рисованный юг посреди севера
Несмотря на удачную трансформацию, проект не сразу приняли официальные инстанции: администрация рекомендовала вернуть двору прежний вид.
Жители отстояли свою идею — и теперь "итальянский дворик" считается одной из неофициальных визитных карточек города.
📍Адрес: Итальянская улица, 29.
Ворота обычно закрыты, но если повезёт попасть внутрь, кажется, будто Петербург действительно улыбается.