Итальянский дворик: где петербуржцы придумали себе солнце

Жители одного дома решили, что серый город можно раскрасить — и сделали это сами.

На Итальянской улице, за привычными серыми фасадами, спрятан двор, который не похож ни на один другой в Петербурге.

Здесь стены расписаны под римские арки и венецианские каналы, на фоне неба сияет нарисованный Колизей, а в тени плюща журчит настоящий фонтан.

Всё это — не проект архитектора и не часть туристического маршрута. Это подарок городу от его жителей.

Как всё началось

В 2013 году жильцы домов на Итальянской улице решили, что им не хватает света — и пригласили художника. Так во дворе появился Колизей, металлическое дерево с алыми цветами и десятки мелких деталей, которые делают место живым: расписные ставни, окна, домики над водой.

Тогда никто не планировал превращать двор в достопримечательность. Но со временем сюда стали заглядывать прохожие и туристы — просто посмотреть на то, как петербуржцы сделали себе маленький юг.

Рисованный юг посреди севера

Несмотря на удачную трансформацию, проект не сразу приняли официальные инстанции: администрация рекомендовала вернуть двору прежний вид.

Жители отстояли свою идею — и теперь "итальянский дворик" считается одной из неофициальных визитных карточек города.

📍Адрес: Итальянская улица, 29.

Ворота обычно закрыты, но если повезёт попасть внутрь, кажется, будто Петербург действительно улыбается.