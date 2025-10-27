«Лунный» феномен Петербурга: горожане гадают — это одна Луна или несколько «кочующих» спутников

Где на этот раз объявилась Луна?

В 20 километрах от Санкт-Петербурга, посреди поля во Всеволожском районе, появилась гигантская светящаяся инсталляция в виде Луны.

Расположенная на территории базы отдыха «Парк Шишкинъ», она благодаря своей яркости видна издалека и привлекает желающих сделать необычные фотографии.

Этот арт-объект, подсвеченный круглосуточно, вызвал оживленные дискуссии среди петербуржцев. Многие отмечают, что Луна периодически появляется и исчезает, перемещаясь по разным районам города.

Следы Луны: От Планетария до отеля

Подобные инсталляции уже появлялись в Петербурге. Не так давно светящаяся Луна была установлена возле Планетария №1.

Другая, как сообщается, уже давно находится в центре города, на территории отеля YE’S Marata. Такое «кочевание» арт-объекта породило множество предположений и шуток среди горожан.

«Так вот на самом деле никто не был на Луне, ее Куйвозовское поселение просто себе забрали», — пишут петербуржцы, иронизируя над загадочностью исчезновений и появлений Луны.

«А у YES Марата исчезла вот и думайте», — добавляют они, намекая на возможную связь.

«Ночной гость» на поляне: Эффектное зрелище

«Были с детьми днем. Вечером смотрится луна эффектнее, интереснее! Так и должно — ведь это ночной гость! Да еще в полнолуние!» — делится впечатлениями один из посетителей.

Действительно, ночное свечение арт-объекта придает ему особую магию.

Возникают и другие версии, связанные с предыдущими локациями:

«Из Анненкирхе переехала?»

«Пару лет назад она лежала в Обводном канале на водичке перед планетарием. Тоже очень эффектно было, особенно вечером».

Новая Луна и старые загадки

Появляются также предположения о причинах смены локаций:

«Луна в Планетарии сдулась из-за непогоды. Говорят, заказали новую».

Вопрос остается открытым: одна ли эта Луна, постоянно перемещающаяся по городу и его окрестностям, или же в Петербурге существует несколько подобных арт-объектов, создающих иллюзию «кочующего» спутника?

Таинственная Луна продолжает интриговать горожан, добавляя загадочности городским пейзажам.