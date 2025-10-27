«Лунный» феномен Петербурга: горожане гадают — это одна Луна или несколько «кочующих» спутников

В 20 километрах от Санкт-Петербурга, посреди поля во Всеволожском районе, появилась гигантская светящаяся инсталляция в виде Луны.
Расположенная на территории базы отдыха «Парк Шишкинъ», она благодаря своей яркости видна издалека и привлекает желающих сделать необычные фотографии.
Этот арт-объект, подсвеченный круглосуточно, вызвал оживленные дискуссии среди петербуржцев. Многие отмечают, что Луна периодически появляется и исчезает, перемещаясь по разным районам города.
Следы Луны: От Планетария до отеля
Подобные инсталляции уже появлялись в Петербурге. Не так давно светящаяся Луна была установлена возле Планетария №1.
Другая, как сообщается, уже давно находится в центре города, на территории отеля YE’S Marata. Такое «кочевание» арт-объекта породило множество предположений и шуток среди горожан.
«Так вот на самом деле никто не был на Луне, ее Куйвозовское поселение просто себе забрали», — пишут петербуржцы, иронизируя над загадочностью исчезновений и появлений Луны.
«А у YES Марата исчезла вот и думайте», — добавляют они, намекая на возможную связь.
«Ночной гость» на поляне: Эффектное зрелище
«Были с детьми днем. Вечером смотрится луна эффектнее, интереснее! Так и должно — ведь это ночной гость! Да еще в полнолуние!» — делится впечатлениями один из посетителей.
Действительно, ночное свечение арт-объекта придает ему особую магию.
Возникают и другие версии, связанные с предыдущими локациями:
«Из Анненкирхе переехала?»
«Пару лет назад она лежала в Обводном канале на водичке перед планетарием. Тоже очень эффектно было, особенно вечером».
Новая Луна и старые загадки
Появляются также предположения о причинах смены локаций:
«Луна в Планетарии сдулась из-за непогоды. Говорят, заказали новую».
Вопрос остается открытым: одна ли эта Луна, постоянно перемещающаяся по городу и его окрестностям, или же в Петербурге существует несколько подобных арт-объектов, создающих иллюзию «кочующего» спутника?
Таинственная Луна продолжает интриговать горожан, добавляя загадочности городским пейзажам.