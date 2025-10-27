«Бетонные муравейники»: почему петербуржцы теряют пространство, время и воздух в новых домах

Новые квартиры в Петербурге часто воспринимаются как путь к уюту и комфорту. Но реальность оказывается иной — бетонные муравейники, где душа не находит покоя.

Почему так происходит и можно ли назвать такие дома домом?

Начало с разочарования

«Когда впервые увидели эту квартиру — на фото в объявлении, — сердце кольнуло: балкон на юг, окна в пол, солнечный зайчик на стене», — рассказывают те, кто искал жилье.

Но по факту — спустя два часа пути с пересадками — дом встречает пустотой, «ни двора, ни дерева, ни лавочки». Лифт зависает, пахнет сырой штукатуркой, а из окон виднеется ТЭЦ и пятно леса.

Жизнь или выживание?

Учительница из Девяткино, купила квартиру с ипотекой на 30 лет:

«Я не живу, я выживаю. Утром — очередь в лифт. Днем — гул стройки. Вечером — пробки, 50 минут до метро. Нет ни одного дерева, зато 14 аптек и четыре пивнушки».

Инфраструктура оказывается либо отсутствует, либо развивается очень долго. Площадки для детей завернуты в пластиковую ленту, мусор выносят к супермаркету, а общение с соседями сводится к минимуму.

«Сейчас строят не для людей, а по нормативам. Не чтобы жил, а чтобы уложилось: плотность застройки, минимальные расстояния, коммерческие метры», — говорят архитекторы.

«Душу не проектируют».

Даже продуманные планировки и теплые полы не спасают, если из окон видны соседние корпуса в трех метрах или стены тоньше картона.

Дом как продолжение человека

«Дом — это продолжение человека. Если негде дышать, человек уменьшается в себе. Становится тенью», — пишут горожане.

И правда: многоэтажные серые коробки с красивыми названиями вроде «Невская Гармония», «Северная Симфония» или «ЭкоГрад» часто — лишь пустая оболочка без души.

Почему люди соглашаются там жить

Это доступно по ипотеке, с ремонтом и возможностью въехать сразу. Выбор ограничен — и потому приходится соглашаться.

Отсутствует понимание, что жилье — это не просто квадратные метры, а качество окружающего пространства и жизни.

Многие воспринимают такой дом, как временный. В надежде, что позже они смогут позволить купить себе что-то более подходящее.

Ценностные ориентиры

Стремление к человечности важнее новизны:

«Я не хочу жить в коробке. Пусть старая лепнина, пусть скрипят полы, пусть грибок под ванной — но это дом, а не функциональное убежище», — резюмируют жители.

Они ценят дворы с деревьями, знакомых соседей, возможность слушать пение птиц, а не шум лифта и стройки.

Петербург и пространство жизни

Петербуржцы знают цену времени и пространства:

«Сама до ужаса боюсь этих „человейников“. Пока не поменяю вторичку с уютным двором и удобной инфраструктурой на „достижение“ прогресса», — отмечают некоторые.

«Чтобы человек поселился в этом, ему еще и надо доплачивать на лекарства».

Но есть те, кто доволен — «пять минут до метро, бульвар рядом, который украсили фигурками». Жизнь в новостройках — тема сложная и противоречивая.