Стрельба в школе на Старо-Петергофском: охраннику дали условный срок

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу охранника одной из школ, который устроил стрельбу на территории учебного заведения. Мужчину признали виновным и назначили ему условное наказание.
27 августа 2025 года во дворе школы №263, расположенной на Старо-Петергофском проспекте охранник решил пострелять без особых на то причин.
Следствием установлено, что охранник пять раз выстрелил из пневматического газобаллонного пистолета МР-654К при находящихся рядом людях. Этим поступком он нарушил общественный порядок, вследствие чего было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Мужчина пояснил в суде, что приобрёл пистолет на одной из торговых интернет-площадок за 15 тысяч рублей. Он признал вину и раскаялся.
Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно и определил испытательный срок продолжительностью полтора года.
Мужчину освободили из-под стражи прямо в здании суда.
Ранее в Адмиралтейском районе города был задержан мужчина из Дагестана, который тоже произвёл выстрелы из пневматического оружия рядом со школой. Никто из находившихся поблизости людей не пострадал.