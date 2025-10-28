Городовой / Общество / Стрельба в школе на Старо-Петергофском: охраннику дали условный срок
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Цена короны: на viju выходит «Эна, королева Испании» — жестокую сказку о выживании стоит посмотреть всем Общество
Москва на гребне волны: The Trends 2025 соберет технологическую элиту мира Общество
Вернётся ли Volvo в Петербург: когда в России начнутся продажи Nordcross 001 — брата-близнеца Volvo XC90 Общество
«Не приют и не волшебная палочка»: Ленинградский зоопарк не может принять всех подброшенных питомцев Общество
Готовьте кошельки: перелёт из России в Южную Корею обойдётся от 60 тысяч рублей Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Продукты питания Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Стрельба в школе на Старо-Петергофском: охраннику дали условный срок

Опубликовано: 28 октября 2025 00:00
Стрельба в школе на Старо-Петергофском: охраннику дали условный срок
Стрельба в школе на Старо-Петергофском: охраннику дали условный срок
Городовой ру

Суд приговорил охранника школы на Старо-Петергофском проспекте к условному сроку за выстрел на территории учебного заведения.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу охранника одной из школ, который устроил стрельбу на территории учебного заведения. Мужчину признали виновным и назначили ему условное наказание.

27 августа 2025 года во дворе школы №263, расположенной на Старо-Петергофском проспекте охранник решил пострелять без особых на то причин.

Следствием установлено, что охранник пять раз выстрелил из пневматического газобаллонного пистолета МР-654К при находящихся рядом людях. Этим поступком он нарушил общественный порядок, вследствие чего было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Мужчина пояснил в суде, что приобрёл пистолет на одной из торговых интернет-площадок за 15 тысяч рублей. Он признал вину и раскаялся.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно и определил испытательный срок продолжительностью полтора года.

Мужчину освободили из-под стражи прямо в здании суда.

Ранее в Адмиралтейском районе города был задержан мужчина из Дагестана, который тоже произвёл выстрелы из пневматического оружия рядом со школой. Никто из находившихся поблизости людей не пострадал.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀 2
😿
Поделитесь новостью