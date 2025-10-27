«Крылья Невы»: загадка терминов, скрытая за разводом мостов Петербурга

«Когда в Питере разводят мосты, то это разведение мостов, развод или разводка?» — такой вопрос волнует не только петербуржцев.

Разводные мосты — визитная карточка Северной столицы, а правильное название этого явления все еще будоражит умы.

Мосты глазами строителей

В Петербурге мосты находятся в ведении „Мостотреста“ — преемника Мостовой эксплуатационной службы, первые упоминания о которой есть в архивных материалах 1875 года.

На официальном сайте организации говорится, что строительное отделение обязано было вести «содержание трех наплавных мостов через Неву с их весенней и осенней развод/кой и навод/кой».

Специалисты используют именно термины «навод/ка» и «развод/ка», а в расписании фигурирует «График развод/КИ мостов».

Что говорили классики

В литературе XIX века встречаются разные варианты.

Например, у Добролюбова: «Никаких внешних событий, никаких препятствий (кроме разве разведения моста через Неву...)» или у Мельникова-Печерского: «...то перед развод/кой моста через Оку возвращались с ярмарки последние горожане».

В более поздних источниках появилось словосочетание «развод мостов»: «Но почему вечером не пошла на развод мостов?» (З. С. Лелянова, 1966).

Что скажут словари?

Большой толковый словарь русского языка под ред. С. А. Кузнецова упоминает три слова, все от глагола «развести» в значении «направить, раздвинуть части чего-либо в разные стороны».

При этом «развод/ка» и «разведение» имеют помету «разговорное», то есть используются в непринужденной речи, а «развод» — без такой пометы, допустим во всех случаях.

Справочная служба русского языка подтверждает:

«можно использовать все перечисленное, но чаще употребляется вариант „развод“».

Итоги для речи и письма

Таким образом, говорить можно и развод, и разведение, и разводка — в зависимости от стиля речи. Для официальных и письменных текстов лучше выбирать «развод», в быту и разговоре уместны и остальные варианты.

Этот языковой нюанс отражает многообразие и живость русского языка, в том числе в таком техническом явлении, как разводные мосты Петербурга.

Культурное значение разводов

Не только техническая операция, но и символ Петербурга, мосты на Неве вызывают восторг у жителей и гостей города.

Понимание терминов поможет не только точнее выражать мысли, но и глубже воспринимать культурный код Санкт-Петербурга — города мостов, тайн и переживаний.

Так что при следующем взгляде на распахнутые крылья моста можно с уверенностью назвать это разводом — официальным и красивым словом.