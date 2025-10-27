Как фамилия Ленина появилась на кирпичах Петербурга — задолго до революции

Кирпич — вещь, казалось бы, скучная и утилитарная. Но и у него есть история, а порой и характер. В XIX веке каждый кирпич был не просто строительным материалом, а маленькой подписью мастера. На его плоской стороне — постели — ставили клеймо с фамилией владельца завода.

Сегодня такие кирпичи собирают коллекционеры.

Кирпич с фамилией Ленина

В частной коллекции энтузиаста Владимира Красильникова есть кирпич с клеймом "ЛЕНИНЪ". Старинное написание с твёрдым знаком — сразу говорит: до революции. Значит, к вождю мирового пролетариата этот кирпич отношения не имеет, хотя совпадение и звучит символично.

История предпринимателя Ильи Ленина

Всё началось в 1873 году, когда крестьянин из Олонецкой губернии Илья Петрович Ленин арендовал землю в деревне Корчмино (ныне часть посёлка Понтонный) и открыл там кирпичный завод.

Глину брали прямо по берегам Невы — в этих местах её было в изобилии. Кирпичи клеймили по фамилии владельца: "ЛЕНИНЪ", а иногда аббревиатурой "КИПЛ" — по инициалам мастера.

Дела шли неплохо: уже к 1875 году Ленин стал купцом второй гильдии. Его кирпичи расходились по Петербургу и соседним деревням, а сам завод даже попал на карту 1880 года — под названием "Кирпичный завод Ленина".

От глины к истории

К сожалению, предприятие просуществовало недолго. В 1883 году за долги завод у Ленина отобрали, но след его работы сохранился. В 2014 году при строительстве моста через Волхов археологи нашли затонувшее судно, в трюме которого лежали кирпичи с тем самым клеймом.

После неудачи Илья Ленин перебрался в Петрозаводск, где стал подрядчиком кирпичного завода Олонецкого земства. Совпадение или нет — но фамилия так Ленин осталась в истории задолго до революции.