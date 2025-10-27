Им может светить более 20 лет тюрьмы: адвокат оценил наказание для нестоявшихся похитителей Мостового

Прокуратура запросила 22 года лишения свободы для обвиняемых в похищении Юрия Мостового и родственника депутата Государственной думы Сергея Селегень.

Адвокат Вадим Багатурия рассказал, какое наказание ожидает молодых людей, замешанных в похищении футболиста клуба «Зенит» Андрея Мостового и родственника депутата Государственной думы Сергея Селегень.

По его словам, эти действия квалифицируются как захват человека с целью получения выгоды.

По словам адвоката, наличие заранее организованной группы считается обстоятельством, ужесточающим ответственность. В подобных случаях участникам вменяют от 6 до 15 лет лишения свободы. Кроме того, по статье о вымогательстве предусмотрено наказание в виде заключения от 7 до 15 лет, сообщает neva.today.

Сразу два преступления увеличивают возможный срок. Если учесть обе статьи, фигурантам дела грозит до 22 лет пребывания в исправительном учреждении. Таким образом, итоговое наказание может оказаться длительным.

Ранее стало известно, что к похищениям, по предварительным данным, причастны учащиеся Морской академии. Сообщается, что задание им поступило с помощью мессенджера. Сначала была предпринята попытка захватить футболиста, который оказал сопротивление, а несколько дней спустя пострадал еще один человек — предприниматель Сергей Селегень.