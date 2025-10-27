Городовой / Город / Гауптвахта на Сенной: где сидел Достоевский и жили змеи
Гауптвахта на Сенной: где сидел Достоевский и жили змеи

Опубликовано: 27 октября 2025 16:45
Гауптвахта на Сенной: где сидел Достоевский и жили змеи
Городовой ру

Обычная гауптвахта стала свидетелем невероятных историй города.

Первая гауптвахта на Сенной появилась ещё в XVIII веке. Современное здание возвели в 1818–1820 годах по проекту архитектора В. И. Беретти. Это редкий пример караульных домов начала XIX века, сохранившийся в России.

Перед входом в гауптвахту проходили телесные наказания крепостных — публичная сторона жизни Сенной площади.

Достоевский под арестом

В марте 1874 года сюда попал Фёдор Михайлович Достоевский. Писатель, редактировавший журнал "Гражданин", был арестован за нарушение цензуры и несколько дней содержался в этих стенах.

Эпизод оказался коротким, но навсегда связал гауптвахту с литературной историей Петербурга.

На службе здравоохранению

В конце XIX века военное здание сменило роль: здесь открылась городская санитарно-аналитическая станция. В лаборатории проверяли продукты, проводили химические и бактериологические исследования.

Советские и постсоветские превращения

За XX век гауптвахта сменила десятки назначений. До Первой мировой здесь работал аптекарский магазин французской фирмы, позже — продуктовый склад, строительная контора и даже междугородный автовокзал.

В 1990-е здание неожиданно стало домом для рептилий: после пожара в зоопарке сюда перевели террариум. Так под сводами бывшего караульного дома поселились змеи и ящерицы.

Сегодня

Сейчас в здании гауптвахты размещается Городское туристско-информационное бюро. Туристы приходят сюда за картами и маршрутами, не всегда зная, что за стенами бюро скрыта почти невероятная история — наказания и писательские аресты, лаборатории и вокзал, террариум и пожар.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
