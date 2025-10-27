Гауптвахта на Сенной: где сидел Достоевский и жили змеи

Новости по теме

Готовила обед — лишилась кухни: на Дунайском школьница устроила пожар

Перейти

Загородный проспект, 26: доходный дом с секретами из Петербурга XIX века в кадрах Балабанова

Перейти

Деревня под Петербургом, собранная из вологодских изб XIX века: что в ней особенного

Перейти

Расписной терем Николая Никонова: загадки самого нарядного дома на улице Достоевского в Петербурге

Перейти

Полвека за чиновником: как жили и чем дышали служащие Петербурга XIX века

Перейти