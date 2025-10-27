Скульптурная загадка: как Римская империя «переехала» в Северную столицу

Санкт-Петербург, город величественных дворцов и широких проспектов, на первый взгляд, кажется воплощением европейской архитектурной моды XVIII-XIX веков.

Однако, при более внимательном взгляде, становится очевидным — Северная столица пропитана античной атмосферой, особенно благодаря обилию римских статуй, украшающих парки, площади и музеи.

От Летнего сада до Эрмитажа, древнеримские боги и герои словно сошли со страниц мифов, вызывая недоумение: почему их так много?

Петр I в тоге и сандалиях: Мода или переименование?

Особое внимание привлекают изображения известных личностей в римских одеяниях.

Так, памятник Петру Великому, сидящему на коне, поражает видом: император облачен в римскую тогу, на ногах — сандалии, а сбоку висит меч древнеримского образца.

Это резко контрастирует с более привычными изображениями Петра в одежде XVIII века и с саблей.

«Еще один нюанс — у всадника нет стремени. Это приспособление для верховой езды изобрели в далеком четвертом веке», — отмечают исследователи.

Возникает вопрос: мода ли это? Исследователи утверждают, что римский дух в Петербурге — дань европейским тенденциям, которые привез Петр I.

Однако, как справедливо замечается, «ведь как раз Петр Первый и привез из Голландии моду на европейские наряды — парики, панталоны… И это ничуть не похоже на одеяния Древнего Рима!».

Более того, «почему Петра в римских нарядах не изобразили больше нигде, кроме этой скульптуры?»

Та же загадка с Георгием Победоносцем в Тронном зале Эрмитажа — он также представлен в римских одеяниях, сандалиях и тунике.

Наследие или присвоение? Версии происхождения римских статуй

Одна из самых интригующих версий заключается в том, что все эти произведения искусства могли достаться городу «в наследство».

«Статуя Петра Первого уже была в Питере, архитекторы просто заменили голову и немного подреставрировали творение», — предполагает один из верующих в альтернативную историю.

Аналогичная история и с Георгием Победоносцем — он, возможно, уже находился в Эрмитаже в своем римском одеянии.

«Более того — известны еще несколько доказательств тому, что Санкт-Петербург был построен гораздо раньше, чем о том говорит история», — утверждают сторонники этой теории.

Согласно этой гипотезе, античные божества, скульптуры в музеях и римские статуи были здесь до прихода Петра.

Возможно, монумент Марсу, римскому богу войны, был просто переименован в честь Суворова, а древние творения «просто присвоили и переименовали».

Эти теории, хоть и не имеют прямого документального подтверждения, добавляют загадочности и очарования Петербургу, превращая его улицы и музеи в своеобразную машину времени, где прошлое тесно переплетается с настоящим, а античные боги и герои соседствуют с российскими императорами.