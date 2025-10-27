Городовой / Общество / Облава на «невидимок»: на Захарьковской улице поймали нарушителей со скрытыми номерами
Облава на «невидимок»: на Захарьковской улице поймали нарушителей со скрытыми номерами

Опубликовано: 27 октября 2025 20:52
Global Look Press / Maksim Konstantinov

С платной парковки на Захарьковской улице эвакуировали автомобили, на которых не было государственных регистрационных знаков.

В центре Санкт-Петербурга начались активные меры против водителей, которые оставляют машины на платной стоянке без государственных номеров. Сотрудники городского транспортного комитета провели проверку на Захарьковской улице. Именно здесь было зафиксировано больше всего случаев подобных нарушений.

В ходе рейда инспекторы выявили значительное число машин без регистрационных знаков, припаркованных в зоне платной парковки. Эвакуаторы переместили автомобили на специальную стоянку.

Информацию о готовящемся мероприятии представители комитета по транспорту ранее подтвердили, однако дату не уточняли. В подобной форме борьба с нарушениями правил парковки в городе уже проводилась ранее.

Автор:
Юлия Аликова
