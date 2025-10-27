Дом Горленской: где спряталась ещё одна воздушная галерея Петербурга

За скромным фасадом скрывается одна из самых необычных деталей начала XX века.

Многие знают дом Бака — с его знаменитыми переходами-галереями, похожими на мостики между корпусами. Но возможно вы не знали, что ещё одна, куда более ранняя, воздушная галерея скрыта на улице Жуковского, 29.

Этот дом, построенный в начале XX века, хранит редкий для Петербурга архитектурный приём, появившийся задолго до конструктивизма.

Дом с мостом между корпусами

В 1904 году архитектор Игнатий Платонович Горленский построил этот дом и выбрал стиль модерн, характерный для начала XX века. Также архитектор не побоялся эксперимента: два корпуса дома он соединил навесной галереей с узкими окнами.

Такой переход позволял попасть из одной парадной в другую, не выходя во двор, — решение по тем временам неожиданное и редкое.

Модерн с петербургским акцентом

Внутри дом был оформлен с тем же вниманием к деталям. На полу лежала метлахская плитка, в парадной стояла изразцовая печь с растительным орнаментом, а окна украшали витражи с маками, цветами и геометрическими узорами из опалового стекла и кабошонов.

Со временем почти всё это утрачено, но планировка и сама галерея сохранились — и до сих пор остаются одной из самых необычных деталей жилой архитектуры начала XX века.

Редкость среди домов Петербурга

Подобные переходы между корпусами стали чаще появляться лишь в 1920–1930-х, в эпоху конструктивизма. Поэтому дом Горленской можно считать одним из первых примеров "воздушного моста" в жилом доме Петербурга.

Сегодня его фасад выглядит сдержанно, но в очертаниях по-прежнему угадывается замысел Горленского — сочетание практичности и поэтичности.

Интересно, что дом называется "дом Горленской", по имени владелицы особняка. Но вот кем приходился этой даме архитектор - неизвестно. Может быть, родственником. а может и мужем.