«Не скупать оптом на кошечку, собачку»: кто на самом деле пользуется семейной ипотекой в Петербурге

С 1 февраля 2026 года вступают в силу новые правила «семейной ипотеки», установленные Министерством финансов.

Изменения предполагают запрет на оформление двух отдельных льготных кредитов для супругов — теперь они должны будут выступать в договоре как заемщик и созаемщик по одному кредиту.

Также исключается возможность включения в договор «третьих лиц», что призвано пресечь схему с «донорами». Эти нововведения вызвали оживленную дискуссию среди петербуржцев, чьи жилищные планы могут оказаться под угрозой.

«Честные люди в плюсе» или удар по семьям?

Реакция на новые правила неоднозначна. Некоторые считают, что ограничения оправданы:

«Отлично, аферистов меньше станет, честным людям в плюс. Странно, что сразу этого не было», — пишут одни.

Однако, существует и противоположное мнение:

«Чем плохо было позволить семье не только купить квартиру себе, но и ребенку на будущее?»

Другие подчеркивают, что люди, честно выплачивающие ипотеку, не должны страдать:

«Люди берут ипотеки и платят их честно, это не воровство. Даже с мизерным процентом по семейной ипотеке платежи огромные».

«Невозможная покупка жилья» и жизнь «на грани»

Новые правила вызывают серьезные опасения относительно доступности жилья.

«Боже, и зачем все это? Вы сделали невозможным покупку жилья, как еще людям выживать? Что еще вы запретите?» — вопрошают горожане.

Особенно остро встает вопрос о первоначальном взносе:

«Кто нормальный под 18% возьмет хату где-либо, даже с этой семейной были варианты ни о чем, учитывая, что теперь говорят еще и о повышении ПВ».

Жилищные планы под угрозой: От студий к мечте о двушке

Приводятся конкретные примеры, демонстрирующие, как новые правила могут разрушить жилищные планы.

«Двухкомнатную квартиру брать сильно дорого, т.к. нужен большой ПВ даже под семейку, но мы могли бы взять по однушке или студии на каждого отдельно, рассчитаться немного и затем продать их и купить одну единственную двушку. А теперь пока мы накопим ПВ, мы уже не будем под семейную ипотеку подходить вообще и останемся без своего жилья», — делится своей ситуацией одна из петербурженок.

«Скупка оптом» или реальная потребность?

Разгорается спор о том, кто на самом деле пользуется семейной ипотекой.

«Вы так говорите, будто у кого-то реально есть возможность скупать квартиры оптом на кошечку, собачку. Даже по семейке большинство могут себе позволить лишь одну ипотеку, и то, она дается нелегко», — возражают одни.

Другие же поддерживают ограничения:

«Правильно! Потому что нуждающиеся еле-еле наскребут на одну! А если берут 2-3-5 и так далее — значит берут под сдачу, зарабатывать на нуждающихся. Много знакомых знаю, кто набрал несколько семейных. Ни одного нуждающегося нет... Платеж всего 18 в месяц, а сдавать будут за 30-40».

Новые ограничения Минфина, безусловно, вызовут перестройку на рынке ипотечного кредитования.

Остается открытым вопрос, насколько эффективно они решат поставленные задачи и как повлияют на доступность жилья для реальных семей, нуждающихся в собственной крыше над головой.