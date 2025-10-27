Небоскребы, которых нет: почему Петербург лишился «Хрустального корабля» и недостроенной колокольни

Санкт-Петербург могли бы украсить еще несколько впечатляющих небоскребов, однако, по разным причинам, эти проекты остались лишь на бумаге.
Судьба «Охта-центра» и колокольни Смольного собора — яркие примеры того, как градостроительные, исторические и финансовые факторы влияют на облик города.
«Охта-центр» против Ниеншанца: История одного компромисса
Изначально небоскреб планировался под названием «Охта-центр» на Охтинском мысу, напротив Смольного собора. Однако, ЮНЕСКО, охраняющая эту территорию, выступила против проекта.
В 2006 году «Газпром нефть» приобрел участок, но градозащитники возражали против строительства из-за обнаруженных останков крепости Ниеншанц XVII века. В итоге, проект небоскреба был перенесен в Лахту, став «Лахта-центром».
На Охтинском мысе площадью 4,7 га «Газпром» планировал возвести офисный комплекс «Хрустальный корабль» по проекту японского бюро Nikken Sekkei.
Было заявлено, что охраняемые государством зоны займут лишь 15% территории, становясь частью общественного парка.
Однако, в декабре 2020 года Владимир Путин дал поручение создать на этом месте историко-археологический музей-заповедник, что поставило точку в планах строительства высотного здания.
«Великолепный, но недостроенный»: Упущенная колокольня Смольного
Проект четырехъярусной колокольни Смольного собора, разработанный Ф.-Б. Растрелли в 1748–1750 годах, должен был стать вершиной архитектурного ансамбля.
Первый ярус планировался как проезд, остальные — с арочными проемами для звона, а завершалось все сложным навершием с крестом. Строительство остановилось в 1767 году на возведении фундамента и стен первого яруса.
Причинами стали Семилетняя война и трудности с поиском мастеров для отливки колокола весом 12 тысяч пудов и диаметром 6,5 метра.
Недостроенная колокольня служила то швейцарской и караульней, то спальным корпусом института.
Лишь в конце 1820-х выделили средства на завершение строительства собора, но нижний ярус колокольни был разобран.
В июне 2025 года, проект восстановления колокольни вновь обсуждался Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге.
Два проекта — два взгляда на будущее города
Судьбы «Охта-центра» (переформатированного в «Хрустальный корабль», а затем уступившего место музею) и колокольни Смольного собора показывают, как различные факторы — от охраны наследия ЮНЕСКО до исторических открытий и финансовых возможностей — влияют на облик Петербурга.
Эти упущенные проекты оставляют пространство для размышлений о том, каким мог бы стать город, если бы планы были реализованы.