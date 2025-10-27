Небоскребы, которых нет: почему Петербург лишился «Хрустального корабля» и недостроенной колокольни

Два проекта, два разных взгляда на будущее Петербурга.

Санкт-Петербург могли бы украсить еще несколько впечатляющих небоскребов, однако, по разным причинам, эти проекты остались лишь на бумаге.

Судьба «Охта-центра» и колокольни Смольного собора — яркие примеры того, как градостроительные, исторические и финансовые факторы влияют на облик города.

«Охта-центр» против Ниеншанца: История одного компромисса

Изначально небоскреб планировался под названием «Охта-центр» на Охтинском мысу, напротив Смольного собора. Однако, ЮНЕСКО, охраняющая эту территорию, выступила против проекта.

В 2006 году «Газпром нефть» приобрел участок, но градозащитники возражали против строительства из-за обнаруженных останков крепости Ниеншанц XVII века. В итоге, проект небоскреба был перенесен в Лахту, став «Лахта-центром».

На Охтинском мысе площадью 4,7 га «Газпром» планировал возвести офисный комплекс «Хрустальный корабль» по проекту японского бюро Nikken Sekkei.

Было заявлено, что охраняемые государством зоны займут лишь 15% территории, становясь частью общественного парка.

Однако, в декабре 2020 года Владимир Путин дал поручение создать на этом месте историко-археологический музей-заповедник, что поставило точку в планах строительства высотного здания.

«Великолепный, но недостроенный»: Упущенная колокольня Смольного

Проект четырехъярусной колокольни Смольного собора, разработанный Ф.-Б. Растрелли в 1748–1750 годах, должен был стать вершиной архитектурного ансамбля.

Первый ярус планировался как проезд, остальные — с арочными проемами для звона, а завершалось все сложным навершием с крестом. Строительство остановилось в 1767 году на возведении фундамента и стен первого яруса.

Причинами стали Семилетняя война и трудности с поиском мастеров для отливки колокола весом 12 тысяч пудов и диаметром 6,5 метра.

Недостроенная колокольня служила то швейцарской и караульней, то спальным корпусом института.

Лишь в конце 1820-х выделили средства на завершение строительства собора, но нижний ярус колокольни был разобран.

В июне 2025 года, проект восстановления колокольни вновь обсуждался Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге.

Два проекта — два взгляда на будущее города

Судьбы «Охта-центра» (переформатированного в «Хрустальный корабль», а затем уступившего место музею) и колокольни Смольного собора показывают, как различные факторы — от охраны наследия ЮНЕСКО до исторических открытий и финансовых возможностей — влияют на облик Петербурга.

Эти упущенные проекты оставляют пространство для размышлений о том, каким мог бы стать город, если бы планы были реализованы.