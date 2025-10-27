Античный дворец под землей: секреты станции «Спортивная» Петербургского метро

Больше, чем станция. Это настоящий храм спорта и искусства.

Станция метро «Спортивная» в Санкт-Петербурге — это не просто транспортный узел, а настоящий подземный музей, где история спорта переплетается с античной мифологией и даже христианскими образами.

Конструктивные особенности и художественное оформление делают ее уникальной. Станция напоминает скорее античный дворец.

Олимпийский огонь и боги: Мозаики первого вестибюля

Главным украшением верхнего вестибюля №1 является мозаичное панно «Олимпийский огонь», расположенное над эскалаторным ходом.

В его центре — Зевс, верховный олимпийский бог, держащий факел. Слева от него — Афина, протягивающая спортсмену статуэтку Ники, богини победы.

Предполагается, что за спортсменом изображены его родители.

На правой стороне композиции — другие атлеты и простые горожане, а на противоположной — олимпийские боги, включая Нептуна, Аполлона и Геракла.

На торцевой стене нижнего яруса раскинулось еще одно большое мозаичное панно в античном стиле, изображающее бегунов.

Примечательно, что наряду со спортсменами здесь присутствует ангел Гавриил с трубой, элемент, заимствованный из христианской иконописи.

В этих мозаиках обращает на себя внимание детализированное изображение обнаженных мужских фигур, не встречавшееся ранее в оформлении метро.

Олимпийский пантеон на Васильевском острове

С открытием второго выхода на Васильевском острове в 2015 году, пространство над наклонным ходом в вестибюле №2 украсило еще одно монументальное мозаичное панно.

Оно изображает 12 великих олимпийских богов.

Слева направо представлены: Гестия — богиня домашнего очага, Артемида — богиня охоты, Гермес — бог торговли, Гефест — бог огня, Афина — богиня войны, облаченная в доспехи.

В центре композиции — Зевс, восседающий на троне, а справа от него — его супруга Гера, покровительница брака.

Далее следуют Афродита — богиня красоты, Арес — бог войны, и могучий Геракл с дубинкой. Завершает композицию бог морей Посейдон.

Композиция создана в мозаичной мастерской Академии художеств, где составили и специально сварили более 500 оттенков смальты, только в одном белом можно встретить разные оттенки от холодного «зимнего» до теплого, «топленого».

Это говорит о высочайшем мастерстве и кропотливой работе, вложенной в создание этих произведений искусства, превративших обычную станцию метро в настоящий античный дворец.