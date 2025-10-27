«Нельзя снимать!»: почему закулисье Мариинки в Петербурге хранит свои секреты от туристов

Мариинский театр — одна из жемчужин Санкт-Петербурга, место, где с 1860 года звучат лучшие оперные и балетные постановки.
Экскурсия «Путешествие по закулисью» обещает открыть тайны знаменитого здания и показать, как рождаются театральные чудеса. Однако ожидания не всегда совпадают с реальностью.
Цена, время и запреты — первые разочарования
О том, как проходят экскурсии по Мариинскому театру рассказывают в социальных сетях туристы.
Билет стоит 1500 рублей, время экскурсии — ровно час. Уже на старте участникам сообщают: фотографировать и снимать видео разрешается только в двух местах — и это не те зоны, где происходит самое интересное.
Для блогера и любителя запечатлеть красоту таких рамки становятся неприятным сюрпризом.
Взгляд за кулисы: декорации и Головинский зал
Гостей проводят по сцене, показывают «декорационный сарай» — хранилище реквизита и костюмов известных спектаклей. Декорации выглядят как груды досок и металлических конструкций — совсем не та сказка, которую ожидаешь увидеть.
Подъем на 25-метровую высоту к Головинскому залу — самой верхней точке театра — занимает значительную часть времени, и не всем легко дается эта физическая нагрузка.
История, царская ложа и закрытые двери
В фойе экскурсовод рассказывает истории театра, дает возможность сделать несколько фото. Поднявшись в Царскую ложу, посетители узнают, что именно оттуда цари наблюдали спектакли — со специальным выходом на сцену и в театр.
Однако свет на сцене может внезапно погаснуть из-за репетиций. Это исключает возможность сделать фотографии и понаблюдать за процессом.
Чего не хватает экскурсии: ощущения и глубины
Главное сожаление — отсутствие «атмосферы театра». Многим хотелось увидеть мастерские, костюмы на подступах к сцене, прикоснуться к театральным секретам.
Но экскурсия больше рассказывает общие факты, часть из которых легко найти в интернете.
Сравнение с экскурсиями в других театрах
В Малом театре Эстрады им. Аркадия Райкина экскурсия стоит меньше (900 рублей), но длится в два раза дольше и включает посещение костюмерной и гримерок, что создает более глубокое впечатление.
Петербуржцы отмечают, что подобный формат гораздо интереснее и насыщенней.
Плюсы и минусы экскурсии в Мариинском
Плюсы — возможность приоткрыть занавес главного театра города, прикоснуться к его истории.
Минусы — высокая цена и ограниченное время, запрет на фото, отсутствие экскурсий в мастерские и не всегда понятная программа.
Мнения петербуржцев о экскурсии
«Очень рекомендую экскурсию по Михайловскому театру! Много интересного об истории, театральных костюмах и Великокняжеской ложе», — делятся отзывы.
«Обидно платить 1500 рублей за прогулку по лестницам. Но зал действительно торжественно прекрасен», — пишет другой пользователь.
«Мариинский стал ширпотребом, экскурсии ради денег. Артистам и так хватает публичности», — добавляют некоторые гости.