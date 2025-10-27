«Нельзя снимать!»: почему закулисье Мариинки в Петербурге хранит свои секреты от туристов

Финал экскурсии, который оставил без слов.

Мариинский театр — одна из жемчужин Санкт-Петербурга, место, где с 1860 года звучат лучшие оперные и балетные постановки.

Экскурсия «Путешествие по закулисью» обещает открыть тайны знаменитого здания и показать, как рождаются театральные чудеса. Однако ожидания не всегда совпадают с реальностью.

Цена, время и запреты — первые разочарования

О том, как проходят экскурсии по Мариинскому театру рассказывают в социальных сетях туристы.

Билет стоит 1500 рублей, время экскурсии — ровно час. Уже на старте участникам сообщают: фотографировать и снимать видео разрешается только в двух местах — и это не те зоны, где происходит самое интересное.

Для блогера и любителя запечатлеть красоту таких рамки становятся неприятным сюрпризом.

Взгляд за кулисы: декорации и Головинский зал

Гостей проводят по сцене, показывают «декорационный сарай» — хранилище реквизита и костюмов известных спектаклей. Декорации выглядят как груды досок и металлических конструкций — совсем не та сказка, которую ожидаешь увидеть.

Подъем на 25-метровую высоту к Головинскому залу — самой верхней точке театра — занимает значительную часть времени, и не всем легко дается эта физическая нагрузка.

История, царская ложа и закрытые двери

В фойе экскурсовод рассказывает истории театра, дает возможность сделать несколько фото. Поднявшись в Царскую ложу, посетители узнают, что именно оттуда цари наблюдали спектакли — со специальным выходом на сцену и в театр.

Однако свет на сцене может внезапно погаснуть из-за репетиций. Это исключает возможность сделать фотографии и понаблюдать за процессом.

Чего не хватает экскурсии: ощущения и глубины

Главное сожаление — отсутствие «атмосферы театра». Многим хотелось увидеть мастерские, костюмы на подступах к сцене, прикоснуться к театральным секретам.

Но экскурсия больше рассказывает общие факты, часть из которых легко найти в интернете.

Сравнение с экскурсиями в других театрах

В Малом театре Эстрады им. Аркадия Райкина экскурсия стоит меньше (900 рублей), но длится в два раза дольше и включает посещение костюмерной и гримерок, что создает более глубокое впечатление.

Петербуржцы отмечают, что подобный формат гораздо интереснее и насыщенней.

Плюсы и минусы экскурсии в Мариинском

Плюсы — возможность приоткрыть занавес главного театра города, прикоснуться к его истории.

Минусы — высокая цена и ограниченное время, запрет на фото, отсутствие экскурсий в мастерские и не всегда понятная программа.

Мнения петербуржцев о экскурсии

«Очень рекомендую экскурсию по Михайловскому театру! Много интересного об истории, театральных костюмах и Великокняжеской ложе», — делятся отзывы.

«Обидно платить 1500 рублей за прогулку по лестницам. Но зал действительно торжественно прекрасен», — пишет другой пользователь.