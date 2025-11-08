Почему «талант» без культуры — мираж: Лев Додин о воспитании молодых артистов

Режиссёр отметил, что среди учебных дисциплин можно выделить «Основы сценического искусства» в качестве главного предмета, тогда как остальные курсы являются его подразделами.

Лев Додин, заслуженный деятель театрального искусства и режиссёр МДТ – Театра Европы, недавно посетил студию 78-го телеканала для беседы. Одним из главных событий стал рассказ о том, что он набрал первый курс после четырнадцатилетнего перерыва в своей мастерской при Российском государственном институте сценических искусств. Среди известных выпускников прошлых лет из числа студентов Додина — Елизавета Боярская и Данила Козловский.

По словам Додина, новый набор связан с желанием по-новому подойти к формированию будущих артистов и пересмотреть методику их обучения. Каждый набор группы характеризовался индивидуальным подходом к педагогике, а способ преподавания он придумывает перед началом работы с очередными студентами. Обычно в театральных вузах выделяют основной предмет, которым считается актёрское мастерство, а дополнительные предметы — например, сценическое движение или танец — воспринимаются как факультативные.

«Большинство студентов запоминает танец лишь на первом курсе, потом всё забывается», — отметил режиссёр. Также часто встречаются дисциплины, которые даже не считаются обязательными, и бытует мнение, что достаточно таланта, а знания, вроде истории, не столь важны. Додин считает такую позицию ошибочной и подчёркивает: «Бескультурный человек не может быть талантливым».

Режиссёр убеждён, что настоящий талант всегда стремится к культуре. «Мне захотелось погрузить студентов не только в основы актёрского дела, чтобы они не думали, будто небольшие упражнения — и есть профессия, а в настоящее культурное пространство», — поделился он.

В его мастерской решили, что основной дисциплиной станет курс «Основы сценического искусства», а все остальные направления включаются как подразделы. Додин договорился с учащимися, что при получении низкой оценки хотя бы по одному из подразделов придётся расстаться с профессией. В первый год занятий молодёжь уделяет больше времени культурному развитию, чем игре и сценическим навыкам.

Для студентов такие возможности открывают двери к встречам с ведущими экспертами, например, лекцию по психологии для них скоро проведёт Татьяна Владимировна Черниговская. По мнению Льва Додина, самыми важными на этом пути становятся люди культуры: «Это не значит, что каждый обязательно будет талантливым артистом. Но в первую очередь нужны именно люди культуры, а среди них уже потом рождаются настоящие таланты. Большим талантом без культуры не станешь».

Напомним, ранее эта творческая лаборатория принесла режиссёру премию «Золотая маска» за постановку «Чайка».