Сюрприз под ёлкой: средний чек россиян на подарки взлетел более чем вдвое

Покупательское поведение изменилось: всё больше людей предпочитают выбирать товары в отдельных категориях, а не совершать универсальные покупки.

Подходя к празднованию Нового года, жители России стали по-иному распоряжаться своими средствами.

Согласно исследованию платформы Rafinad, входящей в Kokoc Group, наблюдается явная переориентация с универсальных покупок на выбор более осмысленных и целевых товаров, сообщает 78.ru.

Особенно выросли расходы на подарки и те категории, что связаны со здоровьем и улучшением повседневного комфорта.

Отчёт платформы предполагает, что результативность новогодних акций в 2025 году не претерпит серьезных изменений.

Различие вероятности покупки в основных группах товаров, по ожиданиям, не превысит 5–8% по сравнению с прошлым годом, что говорит о сформировавшихся привычках покупателей и зрелости рынка.

В мероприятиях этого сезона особенно заметен рост среднего чека в сферах, связанных с подарками, приятными впечатлениями и заботой о качестве жизни.

Специалисты отметили следующие изменения по росту среднего чека в ряде категорий:

спортивные товары: увеличение на 155,2%;

подарки и цветы: рост на 129,5%;

ювелирные изделия и аксессуары: плюс 78,2%;

доставка еды и продуктов: на 74% больше;

аптечные товары: повышение на 55,7%;

цифровая и бытовая техника: плюс 44%.

Эксперты связывают увеличение расходов с изменением вкусов покупателей, а не только с удорожанием товаров.

В преддверии праздников россияне выбирают в подарок не только более дорогие, но и тщательно подобранные вещи, чтобы подчеркнуть внимание и выразить заботу о близких. Наиболее востребованными оказываются товары, способные улучшить настроение, обеспечить комфорт или создать долгосрочную пользу.

Между тем, в таких сферах, как гипермаркеты, книги, товары для автомобилей, обучение и онлайн-ритейл, средний чек снижается.

По мнению аналитиков Rafinad, это связано с переходом к более взвешенному подходу и отказом от случайных приобретений ради осмысленных и подходящих презентов. Всё большую значимость имеет не стоимость подарка, а его персональная ценность для получателя.

Среди всех новогодних трат россиян прогнозируется увеличение расходов на подарки в декабре 2025 года на 20–25% по сравнению с предыдущим годом.

В целом по итогам праздничных распродаж средний чек вырос примерно на 21%, чему способствуют как инфляция, так и смещение потребительских приоритетов.

