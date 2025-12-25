Сюрприз под ёлкой: средний чек россиян на подарки взлетел более чем вдвое

Подходя к празднованию Нового года, жители России стали по-иному распоряжаться своими средствами.
Согласно исследованию платформы Rafinad, входящей в Kokoc Group, наблюдается явная переориентация с универсальных покупок на выбор более осмысленных и целевых товаров, сообщает 78.ru.
Особенно выросли расходы на подарки и те категории, что связаны со здоровьем и улучшением повседневного комфорта.
Отчёт платформы предполагает, что результативность новогодних акций в 2025 году не претерпит серьезных изменений.
Различие вероятности покупки в основных группах товаров, по ожиданиям, не превысит 5–8% по сравнению с прошлым годом, что говорит о сформировавшихся привычках покупателей и зрелости рынка.
В мероприятиях этого сезона особенно заметен рост среднего чека в сферах, связанных с подарками, приятными впечатлениями и заботой о качестве жизни.
Специалисты отметили следующие изменения по росту среднего чека в ряде категорий:
- спортивные товары: увеличение на 155,2%;
- подарки и цветы: рост на 129,5%;
- ювелирные изделия и аксессуары: плюс 78,2%;
- доставка еды и продуктов: на 74% больше;
- аптечные товары: повышение на 55,7%;
- цифровая и бытовая техника: плюс 44%.
Эксперты связывают увеличение расходов с изменением вкусов покупателей, а не только с удорожанием товаров.
В преддверии праздников россияне выбирают в подарок не только более дорогие, но и тщательно подобранные вещи, чтобы подчеркнуть внимание и выразить заботу о близких. Наиболее востребованными оказываются товары, способные улучшить настроение, обеспечить комфорт или создать долгосрочную пользу.
Между тем, в таких сферах, как гипермаркеты, книги, товары для автомобилей, обучение и онлайн-ритейл, средний чек снижается.
По мнению аналитиков Rafinad, это связано с переходом к более взвешенному подходу и отказом от случайных приобретений ради осмысленных и подходящих презентов. Всё большую значимость имеет не стоимость подарка, а его персональная ценность для получателя.
Среди всех новогодних трат россиян прогнозируется увеличение расходов на подарки в декабре 2025 года на 20–25% по сравнению с предыдущим годом.
В целом по итогам праздничных распродаж средний чек вырос примерно на 21%, чему способствуют как инфляция, так и смещение потребительских приоритетов.
Ранее появлялись предупреждения о мошеннических схемах при проведении новогодних игр через интернет.
