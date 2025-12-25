Городовой / Город / Сюрприз под ёлкой: средний чек россиян на подарки взлетел более чем вдвое
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Сюрприз под ёлкой: средний чек россиян на подарки взлетел более чем вдвое

Опубликовано: 25 декабря 2025 14:30
Сюрприз под ёлкой: средний чек россиян на подарки взлетел более чем вдвое
Сюрприз под ёлкой: средний чек россиян на подарки взлетел более чем вдвое
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online

Покупательское поведение изменилось: всё больше людей предпочитают выбирать товары в отдельных категориях, а не совершать универсальные покупки.

Подходя к празднованию Нового года, жители России стали по-иному распоряжаться своими средствами.

Согласно исследованию платформы Rafinad, входящей в Kokoc Group, наблюдается явная переориентация с универсальных покупок на выбор более осмысленных и целевых товаров, сообщает 78.ru.

Особенно выросли расходы на подарки и те категории, что связаны со здоровьем и улучшением повседневного комфорта.

Отчёт платформы предполагает, что результативность новогодних акций в 2025 году не претерпит серьезных изменений.

Различие вероятности покупки в основных группах товаров, по ожиданиям, не превысит 5–8% по сравнению с прошлым годом, что говорит о сформировавшихся привычках покупателей и зрелости рынка.

В мероприятиях этого сезона особенно заметен рост среднего чека в сферах, связанных с подарками, приятными впечатлениями и заботой о качестве жизни.

Специалисты отметили следующие изменения по росту среднего чека в ряде категорий:

  • спортивные товары: увеличение на 155,2%;
  • подарки и цветы: рост на 129,5%;
  • ювелирные изделия и аксессуары: плюс 78,2%;
  • доставка еды и продуктов: на 74% больше;
  • аптечные товары: повышение на 55,7%;
  • цифровая и бытовая техника: плюс 44%.

Эксперты связывают увеличение расходов с изменением вкусов покупателей, а не только с удорожанием товаров.

В преддверии праздников россияне выбирают в подарок не только более дорогие, но и тщательно подобранные вещи, чтобы подчеркнуть внимание и выразить заботу о близких. Наиболее востребованными оказываются товары, способные улучшить настроение, обеспечить комфорт или создать долгосрочную пользу.

Между тем, в таких сферах, как гипермаркеты, книги, товары для автомобилей, обучение и онлайн-ритейл, средний чек снижается.

По мнению аналитиков Rafinad, это связано с переходом к более взвешенному подходу и отказом от случайных приобретений ради осмысленных и подходящих презентов. Всё большую значимость имеет не стоимость подарка, а его персональная ценность для получателя.

Среди всех новогодних трат россиян прогнозируется увеличение расходов на подарки в декабре 2025 года на 20–25% по сравнению с предыдущим годом.

В целом по итогам праздничных распродаж средний чек вырос примерно на 21%, чему способствуют как инфляция, так и смещение потребительских приоритетов.

Ранее появлялись предупреждения о мошеннических схемах при проведении новогодних игр через интернет.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью