Джордж Клуни

C годами только лучше: 9 голливудских звезд, которых седина превратила в настоящих красавцев

Ох, уж эта седина! Она не щадит никого, даже знаменитостей. Некоторые голливудские звезды ее не только не скрывают, но и используют как оружие обольщения. Им, действительно, идет седина!