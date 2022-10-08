Все новости / Джордж Клуни

Джордж Клуни

Шоу-бизнес
Математика вычислила самое красивое мужское лицо в мире
Еще недавно самым красивым мужчиной в мире считался Джордж Клуни. Сейчас лидер сменился: математические расчеты показали, что этот «титул» отныне принадлежит английскому актеру Роберту Паттисону.
05 фев 2020 07:58
Шоу-бизнес
C годами только лучше: 9 голливудских звезд, которых седина превратила в настоящих красавцев
Ох, уж эта седина! Она не щадит никого, даже знаменитостей. Некоторые голливудские звезды ее не только не скрывают, но и используют как оружие обольщения. Им, действительно, идет седина! 
26 дек 2019 11:17
Шоу-бизнес
От перелома до ожога половых органов: 12 звезд, получивших травмы на съемках фильма
Труд киноактера только неискушенному зрителю может показаться легким. Между тем, это довольно травмоопасное занятие, что и доказывают высокооплачиваемые герои нашего обзора.
24 окт 2019 03:48
Шоу-бизнес
Гёте-институт представляет в рамках кинопроекта FILMFORUM ТУР программу 101 год студии Бабельсберг
29 и 30 марта, начало в 19.00 Киностудия «Ленфильм» Каменноостровский пр., 10 Весенняя сессия кинопроекта «FILMFORUM ТУР» представит знаковые для немецкого кинематографа
18 мар 2013 15:12
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