Актер сделал признание в телеэфире.
Исправить это уже невозможно.
О подвигах 61-летнего сердцееда ходят легенды.
Звезда Голливуда нашел идеальный рецепт семейного счастья.
Голливудская звезда дала понять, что карьера для нее давно не на первом месте.
Супруга актера решилась на откровенность.
Звезда Голливуда поиронизировал на тему своих предыдущих отношений
В Сети опубликован трейлер фильма «Нежный бар», который снял Джордж Клуни. Видеоролик размещен сервисом Amazon Prime.
Актер признался, что ему повезло не стать типичным исполнителем «одной роли».
Актеру не понравился образ и костюм супергероя 1997 года.
Готовясь к съемкам фильма «Полночное небо», актер немного перестарался.
Актер женился в зрелом возрасте, а до этого даже не думал, что заведет семью.
Несмотря на это, актеры до сих пор не комментируют свои отношения
Поместье Джорджа Клуни, купленное актером в Великобритании, затопило на фоне сильного наводнения. А большую воду принес шторм «Деннис».
Еще недавно самым красивым мужчиной в мире считался Джордж Клуни. Сейчас лидер сменился: математические расчеты показали, что этот «титул» отныне принадлежит английскому актеру Роберту Паттисону.
Ох, уж эта седина! Она не щадит никого, даже знаменитостей. Некоторые голливудские звезды ее не только не скрывают, но и используют как оружие обольщения. Им, действительно, идет седина!
Труд киноактера только неискушенному зрителю может показаться легким. Между тем, это довольно травмоопасное занятие, что и доказывают высокооплачиваемые герои нашего обзора.
2-5 апреля 2015 года Кинотеатр «Аврора» MIRAMAX: Дни независимости «Независимый» кинематограф — это миф. Кевин Смит Кевин Смит, Стивен Содерберг, Квентин
Угги. Моя жизнь Угги широко известен благодаря своему участию в фильме «Артист». Он первый в истории пес, получивший собачий «Оскара» - «Золотой ошейник». Пес принял участие в съёмках
29 и 30 марта, начало в 19.00 Киностудия «Ленфильм» Каменноостровский пр., 10 Весенняя сессия кинопроекта «FILMFORUM ТУР» представит знаковые для немецкого кинематографа