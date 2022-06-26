Специалист подробно расписал, что именно помогло актрисе так хорошо выглядеть.
Голливудская актриса не могла иметь детей, пока ей не исполнился 41 год.
Актер не сдержал эмоций и дал пощечину Крису Року.
Поклонники популярной певицы и актрисы Леди Гаги подняли шум в Сети после объявления номинантов на премию «Оскар».
В Сети опубликован дублированный трейлер фильма «Варяг».
Ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус» состоялась в США в закрытом режиме. Престижной награды, являющейся негласной репетицией «Оскара», удостоились самые значимые проекты кино и телевидения за 2021 год. Мероприятие не транслировалось по телевидению или онлайн, его итоги были опубликованы на сайте и в соцсетях премии. Подробности сообщает РБК.
Подразделение Universal Pictures, кинокомпания Focus Features опубликовала дебютный трейлер фильма «Варяг».
Звезда сериала «Большая маленькая ложь» надеется на скорое прибавление в семействе
Компания Amazon Prime Video опубликовала трейлер фильма «Быть Рикардо».
В Сети опубликован трейлер фильма «Быть Рикардо». Видеоролик размещен на YouTube-канале Amazon Prime Video.
В Сети опубликован трейлер мини-сериала «Девяти идеальных незнакомцев». Видеоролик на YouTube выпустила Hulu.
Стриминговый сервис Hulu выпустил промотизер многосерийного триллера с Николь Кидман «Девять совсем незнакомых людей».
Сервис Hulu показал первый официальный трейлер мини-сериала «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман в главной роли.
Сын Тома Круза и Николь Кидман Коннор опубликовал редкое фото в своем Instagram-профиле.
По миллиону долларов за каждый эпизод сезона.
Кроме гонорара за съемки, юный актер получил еще несколько приятных бонусов.
Певица пошутила над ограниченной фантазией хейтеров.
Актриса рассказала об открытии очередного кинофестиваля.
Супруг посвящает любимой откровенные песни.
Оказывается, модные тенденции стрижек и укладок, которые сменяют друг друга от сезона в сезон, для некоторых знаменитостей не имеют никакой важности. Несколько «звездных» девушек придерживаются одной прически десяток лет и остаются при этом все такими же модными и привлекательными. Как им это удается?