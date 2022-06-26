Николь Кидман

От Джоли до Кардашьян: 10 звездных причесок, которые уже 10 лет не выходят из моды

Оказывается, модные тенденции стрижек и укладок, которые сменяют друг друга от сезона в сезон, для некоторых знаменитостей не имеют никакой важности. Несколько «звездных» девушек придерживаются одной прически десяток лет и остаются при этом все такими же модными и привлекательными. Как им это удается?