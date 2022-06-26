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Николь Кидман

Шоу-бизнес
Уилл Смит получил «Золотой глобус» за «Лучшую мужскую роль в драме» за «Короля Ричарда»
Ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус» состоялась в США в закрытом режиме. Престижной награды, являющейся негласной репетицией «Оскара», удостоились самые значимые проекты кино и телевидения за 2021 год. Мероприятие не транслировалось по телевидению или онлайн, его итоги были опубликованы на сайте и в соцсетях премии. Подробности сообщает РБК.  
10 янв 2022 08:59
Шоу-бизнес
От Джоли до Кардашьян: 10 звездных причесок, которые уже 10 лет не выходят из моды
Оказывается, модные тенденции стрижек и укладок, которые сменяют друг друга от сезона в сезон, для некоторых знаменитостей не имеют никакой важности. Несколько «звездных» девушек придерживаются одной прически десяток лет и остаются при этом все такими же модными и привлекательными. Как им это удается?
09 янв 2020 19:27
Эксклюзив
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