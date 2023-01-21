Восторг они могут вызвать лишь на экране.
Мы еще увидим Темного рыцаря глазами американского постановщика.
Исполнитель нового «Бэтмена» подошел ответственно к пикантной сцене.
Американский режиссер Мэтт Ривз рассказал о причинах отказа от изначальной версии сценария, который ему предложил актер Бэн Аффлек для боевика «Бэтмен». Интервью создатели «Монстро» было опубликовано на портале The Wrap.
Кинокомпания Warner Bros представила новые телевизионные кадры грядущего фильма с главным антагонистом Бэтмена (Роберт Паттинсон) — Загадочником (Пол Дано).
На официальном YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. Pictures опубликован свежий трейлер грядущего остросюжетного боевика «Бэтмен» от Мэтта Ривза. На этот раз в ролике уделят большое внимание взаимоотношениям Темного рыцаря Готэма (Роберт Паттинсон) и экстравагантной Женщины-кошки (Зои Кравиц).
Киностудия Warner Bros. Pictures представила на YouTube новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в роли главного борца с преступностью Готэма, известного по «Сумеркам» и «Гарри Поттеру».
Warner Bros. Pictures опубликовала в Сети трейлер нового фильма про Бэтмена от Мэтта Ривза. В роли главного борца с преступностью впервые выступит звезда «Сумерек» актер Роберт Паттинсон.
В Сети появился трейлер нового фильма о Бэтмене. Видеоролик размещен на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. Pictures.
Иллюстратор и аниматор TheArt91Lee нарисовал первый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза в стиле двухмерной анимации. Получилась минималистичная версия ролика. Местами она оказалась даже более мрачной, чем оригинал. Сколько автор потратил на работу времени, он сообщать не стал.
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