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Роберт Паттинсон

Шоу-бизнес
Режиссер нового «Бэтмена» Мэтт Ривз объяснил отказ от сценария фильма Бена Аффлека
Американский режиссер Мэтт Ривз рассказал о причинах отказа от изначальной версии сценария, который ему предложил актер Бэн Аффлек для боевика «Бэтмен». Интервью создатели «Монстро» было опубликовано на портале The Wrap.  
31 янв 2022 09:51
Шоу-бизнес
Warner представила новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза
На официальном YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. Pictures опубликован свежий трейлер грядущего остросюжетного боевика «Бэтмен» от Мэтта Ривза. На этот раз в ролике уделят большое внимание взаимоотношениям Темного рыцаря Готэма (Роберт Паттинсон) и экстравагантной Женщины-кошки (Зои Кравиц).  
05 янв 2022 14:59
Шоу-бизнес
«Вляпаемся в неприятности?»: вышел новый трейлер «Бэтмена» с Паттинсоном
Киностудия Warner Bros. Pictures представила на YouTube новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в роли главного борца с преступностью Готэма, известного по «Сумеркам» и «Гарри Поттеру».
28 дек 2021 14:26
Шоу-бизнес
«Я — возмездие»: Вышел трейлер нового «Бэтмена» с Паттинсоном в главной роли
Warner Bros. Pictures опубликовала в Сети трейлер нового фильма про Бэтмена от Мэтта Ривза. В роли главного борца с преступностью впервые выступит звезда «Сумерек» актер Роберт Паттинсон.
21 окт 2021 15:51
Шоу-бизнес
Трейлер "Бэтмена" Мэтта Ривза воссоздали в 2D-анимации
Иллюстратор и аниматор TheArt91Lee нарисовал первый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза в стиле двухмерной анимации. Получилась минималистичная версия ролика. Местами она оказалась даже более мрачной, чем оригинал. Сколько автор потратил на работу времени, он сообщать не стал. 
20 апр 2021 19:33
Шоу-бизнес
От звезд «Сумерек» до Майли Сайрус: 5 знаменитостей, которых травили в детстве
Сегодня они блистают! Талант, красота, сексуальность – все при них. Фолловеры стонут, а хейтеры не знают, к чему придраться. А ведь раньше что было-то?  Насмешки и колкости, слезы и комплексы. Перед вами пятерка знаменитостей, над которыми насмехались в детстве.
05 дек 2019 09:00
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