Роберт Паттинсон

От звезд «Сумерек» до Майли Сайрус: 5 знаменитостей, которых травили в детстве

Сегодня они блистают! Талант, красота, сексуальность – все при них. Фолловеры стонут, а хейтеры не знают, к чему придраться. А ведь раньше что было-то? Насмешки и колкости, слезы и комплексы. Перед вами пятерка знаменитостей, над которыми насмехались в детстве.