Поездка по цене перелета: стоимость такси в Петербурге поползла вверх

Утро 12 октября началось для жителей Петербурга с неприятного сюрприза.

Вызвать привычное такси оказалось задачей со звездочкой.

Приложения зависли, а те машины, что чудом находились, стоили космических денег. Виной всему стал масштабный сбой.

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Хуже всего пришлось тем, кто прилетел в город ночью.

Люди вышли с чемоданами, открыли приложения, а там — тишина. Машины не искались ни в «Яндекс Go», ни в сервисе «Везёт», сообщается в телеграм-канале «Фонтанки».

На стойках такси в самом терминале разводили руками: база не работает.

Цены улетели в космос

К утру сбой докатился до всего города. Из-за поломки умные алгоритмы решили, что машин катастрофически мало, а спрос гигантский. Ценники тут же взлетели до небес:

За короткую поездку от Дома Советов до Исаакиевского собора просили больше 2 000 рублей в «Экономе», пишет "Деловой Петербург".

Доехать от Витебского вокзала до Смольного стоило почти 1 500 рублей.

А путь с юго-запада города до Московского вокзала обошелся бы в дикие 3 150 рублей на «Комфорте». При этом машину еще нужно было ждать минут десять.

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