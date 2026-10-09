2 406 арестованных машин и пешие патрули: как в Петербурге жестко ловят должников на платных парковках

Контроль на дорогах стал максимально строгим.

Найти свободное место в центре города — та еще задачка. Но еще сложнее — припарковаться так, чтобы потом не искать свою машину на штрафстоянке.

В Петербурге подвели итоги работы Комитета по транспорту за 9 месяцев 2026 года и рассказали, во сколько сегодня обходятся ошибки водителям.

Цифры, которые впечатляют

За три квартала года инспекторы выписали сотни тысяч штрафов. Статистика нарушений выглядит солидно:

565 тысяч штрафов выписали за парковку в неположенном месте. В 61 тысяче случаев машины увезли на эвакуаторах.

выписали за парковку в неположенном месте. В 61 тысяче случаев машины увезли на эвакуаторах. 441 тысяча постановлений пришла тем, кто не оплатил платную парковку.

пришла тем, кто не оплатил платную парковку. 78 тысяч раз водители проехали по платным трассам бесплатно.

Охота на должников

Игнорировать штрафы больше не получится. Если не заплатить вовремя, дело быстро доходит до суда. За 9 месяцев мировым судьям отправили 106 тысяч протоколов на злостных неплательщиков.

Кроме того, в зонах платной парковки постоянно проходят совместные рейды с судебными приставами. Специальные комплексы моментально сканируют номера и находят авто должников.

За это время приставы нашли и арестовали 2 406 автомобилей. Чтобы не потерять машину, владельцам пришлось срочно гасить все долги — не только по парковкам, но и по алиментам, налогам и кредитам.

Пешие патрули и помощь жителей

Камеры — это не единственный способ контроля. В зоне платной парковки ежедневно ходят пешие инспекторы. Они очищают номера от бумажек, тряпок и снега, которыми хитроумные водители пытаются закрыть знаки, и фиксируют нарушение.

Свою роль играют и сами горожане. За первое полугодие жильцы подали около 3 тысяч сообщений о брошенных на тротуарах и газонах машинах. Сделать это можно прямо на портале komtrans.spb.ru .

Во сколько обойдется ошибка

В Петербурге ценник за нарушения один из самых высоких в стране:

4 500 рублей — штраф за остановку под запрещающим знаком (знаки 3.27 и 3.28).

— штраф за остановку под запрещающим знаком (знаки 3.27 и 3.28). 3 000 рублей — штраф за неуплату платной парковки.

— штраф за неуплату платной парковки. Дополнительные расходы — если машину эвакуировали, придется отдельно оплатить услуги эвакуатора и каждый час на спецстоянке.

На оплату любого штрафа дается ровно 60 дней.

Если просрочить этот срок, сумма автоматически удвоится. В худшем случае можно получить административный арест до 15 суток или до 50 часов обязательных работ.

Соблюдать правила — это не просто способ сэкономить деньги, но и проявление уважения к другим водителям и пешеходам.

Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге уберут парковки этой зимой.