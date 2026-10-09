2 406 арестованных машин и пешие патрули: как в Петербурге жестко ловят должников на платных парковках

Найти свободное место в центре города — та еще задачка. Но еще сложнее — припарковаться так, чтобы потом не искать свою машину на штрафстоянке.
В Петербурге подвели итоги работы Комитета по транспорту за 9 месяцев 2026 года и рассказали, во сколько сегодня обходятся ошибки водителям.
Цифры, которые впечатляют
За три квартала года инспекторы выписали сотни тысяч штрафов. Статистика нарушений выглядит солидно:
- 565 тысяч штрафов выписали за парковку в неположенном месте. В 61 тысяче случаев машины увезли на эвакуаторах.
- 441 тысяча постановлений пришла тем, кто не оплатил платную парковку.
- 78 тысяч раз водители проехали по платным трассам бесплатно.
Охота на должников
Игнорировать штрафы больше не получится. Если не заплатить вовремя, дело быстро доходит до суда. За 9 месяцев мировым судьям отправили 106 тысяч протоколов на злостных неплательщиков.
Кроме того, в зонах платной парковки постоянно проходят совместные рейды с судебными приставами. Специальные комплексы моментально сканируют номера и находят авто должников.
За это время приставы нашли и арестовали 2 406 автомобилей. Чтобы не потерять машину, владельцам пришлось срочно гасить все долги — не только по парковкам, но и по алиментам, налогам и кредитам.
Пешие патрули и помощь жителей
Камеры — это не единственный способ контроля. В зоне платной парковки ежедневно ходят пешие инспекторы. Они очищают номера от бумажек, тряпок и снега, которыми хитроумные водители пытаются закрыть знаки, и фиксируют нарушение.
Свою роль играют и сами горожане. За первое полугодие жильцы подали около 3 тысяч сообщений о брошенных на тротуарах и газонах машинах. Сделать это можно прямо на портале
komtrans.spb.ru.
Во сколько обойдется ошибка
В Петербурге ценник за нарушения один из самых высоких в стране:
- 4 500 рублей — штраф за остановку под запрещающим знаком (знаки 3.27 и 3.28).
- 3 000 рублей — штраф за неуплату платной парковки.
- Дополнительные расходы — если машину эвакуировали, придется отдельно оплатить услуги эвакуатора и каждый час на спецстоянке.
На оплату любого штрафа дается ровно 60 дней.
Если просрочить этот срок, сумма автоматически удвоится. В худшем случае можно получить административный арест до 15 суток или до 50 часов обязательных работ.
Соблюдать правила — это не просто способ сэкономить деньги, но и проявление уважения к другим водителям и пешеходам.
Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге уберут парковки этой зимой.