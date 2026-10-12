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Осень передумала: в Петербург возвращается солнце и тепло до +14 градусов

Опубликовано: 12 октября 2026 10:31
 Проверено редакцией
Осень передумала: в Петербург возвращается солнце и тепло до +14 градусов
Осень передумала: в Петербург возвращается солнце и тепло до +14 градусов
фото: Городовой.ру
Планы циклонов поменялись буквально на ходу.

За выходные атмосфера над городом резко перестроилась. Вместо затяжной серости нас ждет вполне приятная неделя. Главное — пережить ближайшие сутки.

Понедельник: достаем зонты

К городу подошел циклон из Прибалтики. Основной удар стихии придется на вечер понедельника и начало ночи. Дождь будет сильным.

Зато нам еще повезло: буквально в паре сотен километров, на юге Карелии, в это же время и вовсе пойдет мокрый снег, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Так что Петербург отделался легким испугом.

Вторник: погода берет паузу

Во вторник циклон начнет уходить. Утром еще возможна мелкая морось. Но уже к середине дня небо прояснится, а осадки полностью прекратятся.

Температура пока останется скромной: днем термометры покажут всего +8…+10 градусов. Ветра с Финского залива почти не будет, так что зябко быть не должно.

Со среды: мини-лето посреди осени

Дальше начинается самое приятное. Барометры пойдут вверх — к нам пробивается мощный антициклон. Это значит, что тучи наконец-то разойдутся.

Со среды и до конца рабочей недели осадков не будет вообще. Выглянет солнце, а воздух прогреется до +12…+14 градусов. Для середины осени в Петербурге это ощутимо выше нормы.

Важная деталь: ясное небо в октябре коварно. Днем будет тепло, но ночью земля быстро остывает. В пригородах и Ленобласти возможны первые заморозки на почве, а по утрам город накроют плотные осенние туманы.

Когда ждать следующий дождь?

Сухая и светлая пауза продлится почти до самого конца недели. Следующий дождевой фронт доберется до нас только в ночь с субботы на воскресенье.

Так что стройте планы на прогулки и шуршание листьями в парках — золотая осень еще с нами!

Ранее «Городовой» рассказывал, в Петербург пришли затяжной дождь и холод.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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