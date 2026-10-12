По ведру воды на каждый метр: в Петербург пришли затяжной дождь и холод

Классическая петербургская осень вернулась.

Солнце спряталось за плотными серыми тучами, а город накрыли холодные дожди.

Откуда пришла непогода?

Во всем виноват циклон, который сейчас кружит над Прибалтикой. До Петербурга дотянулся его край, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

За сутки на каждый квадратный метр города выльется примерно по ведру воды (около 10 литров).

Воздух сегодня прогреется максимум до +8…+10°, по области будет от +6 до +11°. Северо-восточный ветер дует со скоростью 3–8 метров в секунду. Вроде бы немного, но из-за высокой сырости на улице ощутимо холодно.

Во вторник станет еще прохладнее

Убирать зонты и дождевики рано. Во вторник осадки никуда не уйдут. Температура продолжит ползти вниз:

Ночью ждем всего +5…+7° .

. Днем термометры покажут скромные +6…+8°.

Атмосферное давление сейчас в пределах нормы (около 759 мм рт. ст.).

Осторожнее на дорогах: важная деталь

Дождь в середине осени опаснее, чем кажется летом. Сейчас на асфальт активно падает листва. В сочетании с водой мокрые листья превращают дорогу в настоящий каток.

Автомобилистам стоит увеличить дистанцию: тормозной путь вырастает почти в два раза. А пешеходам лучше выбрать непромокаемую обувь с рифленой подошвой — на разметке и мокрой брусчатке сейчас очень скользко.

Бывало ли хуже?

Нынешняя погода для середины октября — абсолютная норма. Средняя температура для этого времени года составляет около +7°.

Бывали в истории города и куда более контрастные дни:

Самый теплый день пришелся на 1896 год — тогда воздух прогрелся до невероятных +16,7° .

пришелся на 1896 год — тогда воздух прогрелся до невероятных . Самый морозный день застали жители послевоенного Ленинграда в 1945 году. Тогда ударил мороз до -4,3° .

застали жители послевоенного Ленинграда в 1945 году. Тогда ударил мороз до . Рекорд по осадкам поставил 1984 год — город буквально залило, выпало 18 мм воды.

Так что нынешние дожди — это просто повод одеться потеплее, сварить горячий чай и не забыть дома любимый зонт.

В прошлом году минимум показал +5,6°, максимальная температура достигла +8,8° и шёл дождь.

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