Утро понедельника встретит ночными +5°: как Петербург шагнет в новую рабочую неделю

Осень в Северной столице идет по своему привычному сценарию.

Небо в Петербурге снова затянуло серыми тучами, а город накрыл очередной привет с Северной Атлантики.

Что за окном прямо сейчас

В город пришел новый циклон. Главная новость — он принес с собой дожди, но при этом спас нас от ранних заморозков, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура: днем в Петербурге воздух прогреется до комфортных +10…+12°. По области будет от +7° до +12°.

Осадки: местами покапает небольшой дождь. Ничего экстремального, обычная осенняя морось.

Ветер: северо-восточный и очень слабый, всего 1–6 м/с. Редкий случай для Питера, когда зонт не вывернет наизнанку в первую же минуту.

Давление: 757 мм ртутного столба. Оно потихоньку растет, но все еще ниже нормы. Метеозависимым стоит запастись кофе.

Чего ждать в понедельник

Рабочая неделя начнется без погодных сюрпризов. Циклон не спешит уходить, поэтому дожди время от времени продолжатся.

Ночью термометры покажут +5…+7°, а днем будет около +9…+11°. Обычный серый, но вполне мягкий осенний день.

Насколько это нормально для середины осени?

Если вам кажется, что на улице слишком сыро и промозгло, взгляните на цифры. На самом деле сейчас в городе теплее обычного.

Обычная среднесуточная норма для этих чисел октября — всего +7,1°. Так что нынешние +12° — это приятный осенний бонус.

А вот как чудила погода в этот день в прошлые годы:

Самая жара случилась в далеком 1896 году. Тогда воздух раскалился до немыслимых для осени +19,5° .

случилась в далеком 1896 году. Тогда воздух раскалился до немыслимых для осени . Самый холод накрыл город в 1965 году: ударил мороз до -4,9° .

накрыл город в 1965 году: ударил мороз до . Главный потоп зафиксировали в 1997 году. За сутки с неба вылилось 20 мм воды — треть всей месячной нормы.

В 2025 году минимум составил +6,5°, максимальная температура достигла +11,4°, и выпало 6 мм осадков в виде дождя.

Ранее «Городовой» рассказывал, чего ждать от погоды в ближайшие дни.