Не паркуйтесь на люках и держитесь дальше от мостов: Водоканал предупредил, что на Петербург идет мощный ливень

Сегодня Петербург накроют мощные ливни. Синоптики предупреждают: за сутки может выпасть до 14 мм осадков. Для нашего города это почти четверть всей месячной нормы.
Почему город опять рискует утонуть в лужах?
Специалисты «Водоканала» уверяют: ливневки прочищены и готовы к удару стихии. Но законы физики никто не отменял.
Если дождь льет как из ведра, трубы просто не могут проглотить всю воду разом. Из-за этого на дорогах неизбежно появятся временные озера. Обычно воде нужно 15–30 минут после окончания ливня, чтобы полностью уйти под землю.
Аварийные бригады уже перевели на усиленный режим. В первую очередь дежурные машины отправят к станциям метро, крупным перекресткам и в низины.
Советы водителям: как сберечь машину
Гидроудар двигателя — дорогое удовольствие. Чтобы не утопить автомобиль, помните простые правила:
- Объезжайте мосты и тоннели. В самый пик ливня вода стекает именно туда. Заглохнуть под путепроводом проще простого.
- Не бросайте авто в низинах. Ищите для стоянки места повыше.
- Объезжайте решетки и люки коллекторов. Особенно огороженные. Из-за мощного напора воды и воздуха чугунные крышки может сорвать в любую секунду. Не паркуйтесь рядом с ними.
Пешеходам тоже стоит быть внимательнее: под огромными лужами часто прячутся открытые ямы.
Куда звонить, если двор превратился в озеро?
Если ливень давно прошел, а вода у дома так и стоит, значит, ливневка забилась листьями и мусором.
Звоните на горячие линии (они работают круглосуточно):
- 004 — Городской мониторинговый центр.
- 576-14-83 — Дежурная служба «Водоканала».
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