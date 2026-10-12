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Не паркуйтесь на люках и держитесь дальше от мостов: Водоканал предупредил, что на Петербург идет мощный ливень

Опубликовано: 12 октября 2026 11:28
 Проверено редакцией
Не паркуйтесь на люках и держитесь дальше от мостов: Водоканал предупредил, что на Петербург идет мощный ливень
Не паркуйтесь на люках и держитесь дальше от мостов: Водоканал предупредил, что на Петербург идет мощный ливень
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Непогоду традиционно принесет атлантический циклон.

Сегодня Петербург накроют мощные ливни. Синоптики предупреждают: за сутки может выпасть до 14 мм осадков. Для нашего города это почти четверть всей месячной нормы.

Почему город опять рискует утонуть в лужах?

Специалисты «Водоканала» уверяют: ливневки прочищены и готовы к удару стихии. Но законы физики никто не отменял.

Если дождь льет как из ведра, трубы просто не могут проглотить всю воду разом. Из-за этого на дорогах неизбежно появятся временные озера. Обычно воде нужно 15–30 минут после окончания ливня, чтобы полностью уйти под землю.

Аварийные бригады уже перевели на усиленный режим. В первую очередь дежурные машины отправят к станциям метро, крупным перекресткам и в низины.

Советы водителям: как сберечь машину

Гидроудар двигателя — дорогое удовольствие. Чтобы не утопить автомобиль, помните простые правила:

  • Объезжайте мосты и тоннели. В самый пик ливня вода стекает именно туда. Заглохнуть под путепроводом проще простого.
  • Не бросайте авто в низинах. Ищите для стоянки места повыше.
  • Объезжайте решетки и люки коллекторов. Особенно огороженные. Из-за мощного напора воды и воздуха чугунные крышки может сорвать в любую секунду. Не паркуйтесь рядом с ними.

Пешеходам тоже стоит быть внимательнее: под огромными лужами часто прячутся открытые ямы.

Куда звонить, если двор превратился в озеро?

Если ливень давно прошел, а вода у дома так и стоит, значит, ливневка забилась листьями и мусором.

Звоните на горячие линии (они работают круглосуточно):

  • 004 — Городской мониторинговый центр.
  • 576-14-83 — Дежурная служба «Водоканала».

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербург пришли затяжной дождь и холод.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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