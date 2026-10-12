Россиянам рекомендовали начать закупку продуктов к Новому 2027 году в октябре - эксперт Попова

Как грамотно закупиться к Новому году

Декабрь — время предпраздничной гонки: очереди, скачки цен и вечная спешка. Чтобы не метаться между полками в последние дни, лучше распределить покупки на несколько недель.

Грамотный подход помогает держать бюджет под контролем и не жертвовать качеством продуктов, - сообщила старший аналитик инвестиционной компании «Риком-Траст» Валерия Попова.

Что брать заранее, а что — в последний момент

Эксперт советует начинать закупки в октябре с товаров длительного хранения. Вот базовый список для ранних покупок:

крупы, макароны, мука, сахар;

растительное масло, мёд, чай, кофе, какао;

консервы, орехи, сухофрукты, шоколад;

красная икра — цены на нее традиционно растут ближе к празднику.

А вот скоропортящиеся продукты лучше оставить на конец: свежее мясо, фарш, охлаждённая рыба, морепродукты, молочная продукция, мягкие сыры.

Овощи и фрукты тоже стоит брать ближе к дате торжества — исключение составляют картофель, морковь, лук и свёкла: они спокойно лежат несколько недель.

На что обратить внимание при покупках

К ноябрьским распродажам стоит относиться с осторожностью: нередко продавцы заранее поднимают цену, чтобы потом показать внушительную скидку.

Лучше ориентироваться не на размер процента, а на реальную стоимость и сроки годности. Главный ориентир — баланс между хранением, сезонными ценами и по-настоящему выгодными предложениями.

Ранние закупки помогают избежать декабрьского ажиотажа и равномерно распределить траты. Главное — чётко разделять продукты по срокам хранения и не гнаться за «большими скидками» без проверки. Такой подход делает подготовку к празднику спокойнее и выгоднее.

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